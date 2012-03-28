Праздник весны

Самарская губерния решила установить новую традицию и каждой весной широко отмечать праздник Навруз. Основная цель проведения фестиваля – формирование этнокультурной толерантности в многонациональном региональном сообществе. 22 марта более 3 тыс. человек пришли в МТЛ «Арена», чтобы отпраздновать день весеннего равноденствия. Мероприятие прошло при поддержке правительства Самарской области, областного Дома дружбы народов и администрации Самары.

Весне навстречу

Особенность проведённого в этом году межнационального фестиваля в том, что его организаторами выступили национально-культурные объединения татар, казахов, таджиков, азербайджанцев, узбеков, туркмен и киргизов. Таким образом, праздник с учётом географического положения Самарской губернии получил межнациональное значение и признание.

Празднование Навруза началось в универсальном комплексе МТЛ «Арена», в фойе которого гостям вручали памятные атрибуты, там же была развёрнута выставка, рассказывающая о народах, проживающих на территории Самарской области. Все желающие смогли принять участие в весёлой викторине, посвящённой национальным традициям и обычаям тюркских народов. А в зале универсального комплекса каждый из семи восточных народов представил свой собственный «национальный дом». Оформленные праздничными атрибутами и цветами национальные экспозиции знакомили участников торжества и гостей с особенностями празднования Навруза у разных народов Востока. При всём разнообразии элементов празднования Дня весны, общим украшением каждого дома стало традиционное для Навруза украшение в виде зелёных ростков заранее проращённой пшеницы, перехваченных алой лентой. Хозяева каждой экспозиции встречали гостей сумалаком – халвой из проросших ростков пшеницы, которую готовят только раз в год и только встречая Навруз. Здесь можно было увидеть образцы народных промыслов, национальные музыкальные инструменты, ковры, блюда национальных кухонь.

Справка «АН» Навруз в переводе с фарси означает «новый день». Это праздник весеннего равноденствия и начала нового года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов. Зороастрийский языческий праздник Навруз (Нооруз, Науруз) отмечается более 3 тыс. лет. Уходя своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии, он стал неотъемлемой частью культуры многих народов. В Самарской области, как и во всей России, его традиционно отмечают татары, казахи, киргизы, таджики, узбеки, туркмены, азербайджанцы и другие народы. В сентябре 2009 г. Навруз был включён в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в конце февраля 2010 г. 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 21 марта Международным днём Навруза.

В мире и согласии

Событие началось с выхода всех участников торжественной церемонии, которые с цветами в руках приветствовали собравшихся в зале общим танцем. Гостей праздника приветствовали организаторы мероприятия – руководители общественных национально-культурных объединений организаций, представляющих все семь восточных народов, проживающих на Самарской земле. Они высказали пожелание, чтобы дома всех участников праздника были согреты теплом от очага Навруза. С древних времён, именно так встречая Навруз, люди собирались всей общиной, весело, с песней помешивая варево в праздничном котле.

Ведущий торжества напомнил собравшимся в зале о традициях встречи Навруза, а представители диаспор живо иллюстрировали слова сценками самого празднования. Тут были и собирание хвороста для традиционного костра, и символические сцены весенних полевых работ, и театрально воссозданные обряды. Самый, пожалуй, известный среди них называется «Испанд» – церемония омовения и окуривания жилища. Хозяева праздника показали в миниатюре древний обычай – оставлять пустую шапку для гостинцев у соседских дверей. Затем все представители диаспор обменялись друг с другом подарками и восточными сладостями. Кстати, эта традиция является в день Навруза едва ли не главной и обязательной для народов Востока.

Кульминацией фестиваля стала театрализованная встреча и восхваление красавицы Бахор – символа весны. Девушка в нарядной одежде, олицетворяющая Бахор, под восторженные возгласы собравшихся и окружённая многочисленной свитой из молодых людей воссела на троне.

Участников и гостей торжества поздравили официальные представители властей Самарской области. Собравшихся приветствовал заместитель председателя областного правительства – министр экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Капустин. Он зачитал приветствие губернатора Владимира Артякова, в котором было отмечено, что объединение усилий, сотрудничество и сотворчество самарцев – людей разных национальностей – отражают общечеловеческое значение праздника Навруз.

А председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов напомнил гостям, что в губернии живут представители 135 народов и национальностей. И живут они в мире и согласии – во многом благодаря усилиям национальных культурных объединений, которые и стали инициаторами проведения этого большого театрализованного действа. Поздравления от администрации города передал собравшимся исполняющий обязанности главы городского округа Самара Юрий Ример. Поздравил собравшихся и заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

В числе поздравляющих оказался и начальник Управления ФМС России по Самарской области Валерий Яковлев. Он вручил паспорта гражданина России шести юношам и девушкам разных национальностей. В их честь прозвучал российский гимн, и все гости приветствовали его стоя.

На языке танца

С завершением торжественной части праздника началась большая концертная программа. Здесь были яркие и грациозные танцы таджикских девушек, среди которых выделялась совсем юная Муниса, ставшая любимицей публики. Долгими аплодисментами зрители наградили исполнителей азербайджанского танца «Яллы» и юного певца Наиля Акперова.

Зал с благодарностью встретил узбекскую народную песню маком в исполнении Равшана Уракова. Казахскую народную песню спел заслуженный деятель культуры Республики Казахстан Салауат Султанов. Туркменские песни и мелодии зрители услышали в исполнении семьи Мамиевых и Давлета Оразмедова.

Затем на сцену «Арены» вышли представители СОТО «Туган тел». Танцевальная группа школы «Яктылык» показала лирический танец с полотенцами. А солист татарского ансамбля «Ялкынлы яшьлек» Искандер Ахметов и баянист Наиль Нурмухаметов исполнили татарскую народную песню. Концертную программу продолжил киргизский фольклорный ансамбль «Устат-Шакирт» и танцевальная группа «Джаз Гулдоры», представившие на суд зрителей народные музыку и танцы Киргизии.

То, что Самарская область по-настоящему многонациональна, гости праздника прочувствовали, когда на сцену вышли Любовь Колесникова, Тамара Чежия, образцовый фольклорный ансамбль русской народной песни «Самаряночка», народный башкирский ансамбль «Ляйсан», народный осетинский вокально-хореографический ансамбль «Амонд», фольклорный чувашский народный ансамбль «Самар ен», армянский танцевальный ансамбль «Наири».

А в завершение большой праздничной программы в зал со своего трона сошла красавица Бахор, в руках которой оказалась шапка с восточными сладостями. Она, угощая пришедших на праздник, объединила в широкий танцевальный круг всех участников и зрителей большого торжества.