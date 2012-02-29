Какие дивизии стоят между Москвой и Минском?

Михаил Делягин, директор московского Института проблем глобализации, продолжает расспрашивать Сергея МУСИЕНКО, руководителя минского Аналитического центра «ЭСООМ», о жизни в современной Белоруссии.

- Какие задачи ставятся перед белорусской армией? Сколько она стоит?

– В момент развала СССР концентрация войск в Республике Беларусь была максимальной в Европе – 1 военнослужащий на 43 человека гражданского населения (в России – на 634 человека). Группировка насчитывала 1410 воинских частей, около 280 тысяч человек, 81 носитель с ядерными зарядами.

Президент Республики Беларусь в 1994 году принял находящуюся в системном кризисе не только страну, но и армию.

Был избран фундаментальный подход – обеспечение национальной безопасности как безопасности личности, общества и государства. Он отражён в Концепции национальной безо­пасности 1995 года. Её готовили специалисты под руководством доктора философских наук, академика НАН РБ Е.М. Бабосова и его заместителей: кандидата социологических наук Л.С. Мальцева – ныне государственного секретаря Совета безопасности и кандидата исторических наук, профессора А.А. Тозика – ныне вице-премьера правительства.

Долгие годы расходы на оборону не превышают 1,5% ВВП. Это ровно столько, сколько мы можем себе позволить.

– Кого белорусская военная доктрина считает потенциальным противником? Каково в ней место России?

– Военная доктрина действует с февраля 2002 года. По ней у белорусской армии противника нет! Нет даже таких слов – есть «военные опасности», которые существуют для каждой армии мира.

Военная доктрина носит сугубо оборонительный характер: «ни одно из государств в настоящее время не является потенциальным противником». Свою безопасность Беларусь «рассматривает как состояние защищённости национальных интересов в условиях трансформации военной опасности в военные угрозы государству».

Россия для нас – стратегический партнёр. Наше взаимодействие в военной сфере – пример самого динамичного и плодотворного сотрудничества. С 2000 года действует совместная региональная группировка войск.

В статье 18 Конституции указана наша цель: сделать государство нейтральным. Но эта цель пока не достигнута.

Приоритет военной политики – укрепление системы общеевропейской безопасности. Достигнут хороший уровень военных контактов со многими государствами Европы. Прежде всего с Германией, Францией, Великобританией, а также соседями – Литвой и Польшей.

– Какова величина и структура армии?

– Помимо Сухопутных войск, ВВС и ПВО есть силы спецопераций, подчинённые непосредственно Генштабу и ориентированные на борьбу с терроризмом. Они построены на идеях, изложенных в классической диссертации 1998 года полковника В.В. Квачкова. Численность – около 5 тысяч человек

Численность вооружённых сил – 65 тысяч человек, из них 15 тысяч – гражданский персонал. Около четверти военнослужащих – контрактники.

На вооружении состоят 1463 танка, 2160 бронемашин, 1285 орудий, 65 миномётов, 326 систем залпового огня, 148 боевых самолётов и ударных вертолётов.

До 2001 года подготовка и переподготовка находящихся в запасе не проводились. За последние 12 лет военные сборы прошли несколько тысяч военнообязанных.

Сейчас создаётся новый тип войск – территориальной обороны. Они составят 120 тысяч человек, находящихся под командованием губернаторов.

– Остаётся ли белорусская ПВО частью интегрированной российской системы? Выполняют ли белорусские военные функции по обороне России?

– Воздушная граница Союзного государства охраняется совместно, в том числе Единой региональной системой противовоздушной обороны Республики Беларусь. Командующий этой системы назначается совместно двумя президентами по общему представлению двух министров обороны. Помимо частей ВВС двух стран в систему входят войска ПВО Беларуси и некоторые части Балтийского флота России.

Её создание увеличило эффективность ПВО в регионе для Белоруссии в 1,4–1,6, а для России – в 1,7 раза.

В Белоруссии расположены арендованные Россией до 2020 года зональный пункт связи ВМФ России (радиостанция «Антей»), обеспечивающий постоянную связь со стратегическими атомными подлодками, и РЛС предупреждения о ракетном нападении «узел Барановичи», введённая в 2003 году.

В секторе ответственности она обеспечивает слежение за ракетными пусками на дальности 5 тысяч км и наблюдение за космическими объектами размером в несколько миллиметров на любой орбите. Входит в объединённую систему ПВО СНГ, автоматически обменивающуюся информацией между ВВС и ПВО России, Белоруссии, Казахстана, Украины и Узбекистана.

– Откуда берётся боевая техника взамен выбывшей?

– С 1992 по 2001 год новая техника на вооружение не принималась. С 2002 года в строй встало более 60 видов военной техники, и этот процесс наращивается. Только в 2011 году закуплены 217 новых образцов, капитально отремонтированы 37 образцов и модернизированы 13.

У нас принят курс на модернизацию боевой техники. После физического износа мы рассчитываем покупать её у России: соответствующие соглашения по внутрироссийским ценам заключены. Так, в конце 2011 года Россия поставила первую партию современных зенитных ракетных комплексов «Тор-М2».

Наш НИИ средств автоматизации стал в СССР единственным предприятием по созданию интегрированных систем управления фронтового уровня. Сейчас он среди лидеров белорусского ВПК. АСУ «АГАТ – системы управления», объединяя системы боевого управления, связи, обработки данных, разведки и средств активного воздействия, является интегрированной межвидовой системой. Она уже реализует концепцию С4ISR и в будущем – технологию «сетецентрического поля боя».

Определены пять приоритетных направлений инновационного развития оборонки на

2011–2015 годы, по которым белорусские предприятия могут конкурировать на мировом рынке. Это боевые геоинформационные системы, беспилотные авиационные комплексы, системы комплексного противодействия высокоточному оружию, боевые системы сил специальных операций и Сухопутных войск, а также системы огневого поражения.

Так, разведывательный беспилотник с радиусом действия до 100 км «Гриф-1» может вести и радиоэлектронную борьбу. Беспилотные авиакомплексы «Стриж» и «Бусел» уже выпускаются серийно.

Средства поражения «Каракала» – ПТРК «Скиф» – продукт совместной белорусско-украинской разработки: наш «Пеленг» сделал прибор наведения, а УП «Электрофизическая лаборатория», входящая в частный (!) холдинг «Белтехэкспорт», – пусковую установку.

Многопрофильное научно-производственное частное (!) унитарное предприятие «Тетраэдр», созданное в 2001 году, специализируется на разработке и производстве радиоэлектронных систем вооружения, программно-аппаратных средств, а также на модернизации зенитно-ракетных комплексов.

Частное (!) предприятие «Минотор-Сервис» занимается разработкой, производством и обслуживанием боевых гусеничных машин. Оно производит свои машины 2Т и 3Т, разработало боевой модуль БМ30 для установки на бронетранспортёры.

Всего в состав Госкомвоенпрома входит более 100 организаций, а координирует он деятельность 261 организации ВПК. В его ведении более 30 заводов, 15 НИИ и КБ.

69% производимой продукции реализуется силовым структурам Белоруссии, 5% – России, 26% – третьим странам, включая Алжир, Вьетнам, Египет, Индию, Китай, ОАЭ, Сирию. Они покупают системы управления, прежде всего для ВВС и войск ПВО, модернизируют и ремонтируют бронетанковую технику, опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы.

Пример тому – РСЗО «Смерч», новые снаряды которой имеют максимальную дальность поражения 90 км против базовых 70 км. На международные рынки продвигаются белорусские варианты модернизации самолётов МиГ-29, Су-27, вертолётов Ми-8, Ми-24. В 2005 году на модернизированном самолёте МиГ-29БМ белорусские лётчики установили 15 мировых рекордов.

Госвоенпром стремится от одноразовых контрактов переходить к постоянному сотрудничеству, включающему сервис, обучение и сопровождение. Визитная карточка ОПК Беларуси – высокое качество, надёжность, оперативность и самые современные разработки.