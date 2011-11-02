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Священная реформа

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », подготовили Константин ГУРДИН, Павел ХИЦКИЙ ]

Священная реформа

В церковных кругах растёт недовольство Патриархом. Не успела отгреметь история с Диомидом, как взбунтовались и отказались молиться за Кирилла три священника Ижевской и Удмуртской епархии. Причина протестов – затеянная Патриархом реформа РПЦ.

Юридические тонкости

Политической мудрости Кириллу не занимать. Православный Патриарх – не Папа римский с его непогрешимостью и пожизненным статусом. Глава РПЦ, как глава политбюро, – первый среди равных. В  принципе, его даже могут низложить – в истории такое случалось.

По статусу Патриарх – председатель Священного синода. То есть, согласно церковному уставу, – высшего органа управления в период между Архиерейскими соборами (которые обычно собираются раз в четыре года). Именно синод выбирает глав епархий и митрополитов. В высший круг, кроме Патриарха, входят ещё 14 человек. Обычно – титулованные иерархи, обладающие большим весом в церкви. Если Патриарх не согласен с решением синода, он не может его отменить. Всё, что остаётся, – улаживать спор, собрав чрезвычайный Архиерейский собор.

Так что состав синода решает многое. Не зря первые два года новый предстоятель церкви потратил на то, чтобы вывести оттуда не самых лояльных ему людей. Например, устранил конкурента по выборам, консервативного митрополита Клемента.
С 2003 г. Клемент числился постоянным членом синода, поскольку работал управляющим делами Московской патриархии. В 2009 г. Кирилл уговорил синод назначить Клемента председателем издательского совета РПЦ. Тот автоматически потерял и место в синоде и должность управделами, на которую пришёл лояльный Кириллу Иларион. Другой успех: в 2011 г. Кириллу удалось ввести в число членов синода глав двух митрополичьих округов – митрополитов Викентия и Александра.

Теперь, расставив по местам лояльных архиереев, можно начать реформу. В чём её суть? Всё, как обычно, – дела пора приводить в порядок. Например, финансовые. РПЦ не раскрывает доход, но, несомненно, он ощутим. Например, Центр изучения Восточной Европы Бременского университета оценивает его в 5 млрд. долл. в год. До 80% сборов обеспечивают пожертвования и разнообразные церковные услуги (освящения, венчания). По большей части, их собирают приходы, которых насчитывается примерно 30 тысяч. С точки зрения государства приходы – независимые юридическое лица. Но, по церковным правилам, они обязаны отдавать часть сборов вышестоящим организациям – епархиям. Те, в свою очередь, передают отчисления Патриархии.

Финансовые моменты

Проблема в том, что, все звенья цепи, похоже, как могут, увиливают от платежей. Ещё Патриарх Алексий II на Архиерейском соборе 2008 г. обмолвился: перечисления епархий покрывают только 29% расходов общецерковного бюджета. То есть тех денег, которыми распоряжается Патриархия. На прошлогоднем Архиерейском соборе в том же ключе высказался Патриарх Кирилл: «Ознакомление со значительной частью финансовых отчётов епархий и их сопоставление с размерами епархиальных отчислений вызвали у меня недоумение. Должен сказать, нынешние отчисления ряда епархий в 100, 200 или 300 тыс. рублей соответствуют годовым отчислениям в Московскую Патриархию наименее обеспеченных приходов Москвы».

Укор не растаял в воздухе: вскоре Священный синод приступил к разработке новой системы отчётности приходов и епархий, которая не позволит им скрывать доходы от Патриархии. Но, прежде чем ворошить финансовые бумаги, решили выстроить новую вертикаль церковной власти.

До недавнего времени 30 тыс. приходов были объединены в 187 епархий. В 2011 г. в этом хозяйстве началась перетряска. Решениями синода число епархий неожиданно увеличили до 204. Например, Хабаровскую епархию разделили на две. Из Екатеринбургской выделили отдельную Каменскую, из Ростовской-на-Дону – Шахтинскую. Церковные иерархи дали понять: дробление не закончилось.

В октябре административная реформа вышла на новый виток. Епархии подчинили новым структурам – митрополиям.
А уже те ответственны перед общецерковными властями. Пока образовано 10 митрополий – в том числе Мордовская, Донская, Саратовская, Приамурская. Раньше метрополии существовали только в зарубежных владениях РПЦ. Зачем это нужно? Кирилл ослабляет позиции региональных священников. «Он руководствуется принципом «разделяй и властвуй». Традиционно границы епархий совпадали с региональными. Главы епархий дружили и договаривались с губернаторами. Теперь границы регионов, скорее, совпадают с митрополиями», – полагает источник, близкий к церковным кругам.

В результате начнётся жёсткое соперничество между митрополитами, у которых есть влияние на губернаторов, но нет приходской и епархиальной собственности. И епископами, у которых больше нет влияния на региональные власти, зато кое-что есть за душой. А выиграет Патриархия – приструнив излишне самостоятельных деятелей на местах и заодно поправив свои финансовые дела.

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