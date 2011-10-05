Чтоб пристал, как банный лист!

Любви все народы покорны. И если одни берут темпераментом, напором и бурной страстностью, то другие предпочитают подстраховаться арсеналом магических средств. Взять хотя бы удмуртов. Казалось бы, самый певучий наш народ – так и кружил бы голову возлюбленным сладкими песнями! Ан нет – представители этого финно-угорского народа желают действовать наверняка.

Древние удмуртские привороты хоть и слывут своей действенностью, способны шокировать современников. Например, чтобы любимая была к тебе надёжно привязана, нужно выдернуть у неё три волоса и носить в кармане. А ещё, для надёжности, – капнуть при случае ей в вино пота и крови. Можно ещё хлеб испечь – очень маленький каравай. И пока тот ещё горячий, положить на порог и три раза наступить, приговаривая: «Пусть она (он) меня полюбит».

И если даже после всех предпринятых мер девушка всё же отказывается выйти за тебя замуж, помогают ступа и жабы. Первую нужно обойти три раза, и тогда с лёгкостью вскружишь голову строптивой барышне.

А с земноводными удмуртские магические традиции приписывают обходиться более чем жестоко. Прежде всего нужно отыскать спаривающихся жаб. Схватить и бросить бедолаг в муравейник. Затем дождаться, когда от них останутся одни косточки, которые нужно завернуть в чистый холщовый лоскут. Носить драгоценный свёрток следует на груди.

Хорошо, что для любителей живой природы удмурты оставили возможность простых заговоров-заклинаний. Вероятно именно из-за мягкосердия, йыр берыктон (присушками) чаще всего пользовались девушки. «На полях взошедшая озимь как красива, так же красива пусть я буду. Я его привораживаю. Чтоб не мог он выдержать до рассвета, чтоб не мог он выдержать до заката, меня видеть желая, пусть из одного его глаза гной течёт, пусть из другого его глаза кровь течёт, пусть чахнет-сохнет. На лугах расцветший италмас как красив, так же красива пусть я буду. Чтоб до полудня он не выдержал. Я его привораживаю…» – так поэтично взывали в старину удмуртские девы. Чтобы любимый о тебе не забывал, финно-угорская народная мудрость рекомендует ровно в полночь прокричать в трубу его имя. Тогда, мол, милый сердцу человек каждый день приходить будет.

Близкие этнические родственницы удмуртов – коми – до замужества старались не трапезничать в чужой семье, где были неженатые сыновья. Так как опасались, что не вернутся домой.

К слову, этнографы обнаружили, что многие народы соотносят совместную трапезу мужчины и женщины с интимной близостью между ними. Эротический оттенок усиливается и тем, что, например, по нормам традиционного этикета коми, рыбу полагается есть без использования вилки из общего блюда, с периодическим обмакиванием в него ломтиков хлеба. Образ рыбы вообще в фольклоре финно-угорских народов является устойчивой эротической метафорой. Так, у ханты интимный контакт с женщиной иносказательно определяется мужчинами фразой – «поймать леща между бедрами». А коми вовсю используют кулинарные названия в описания женских гениталий: манянь – что буквально означает «сладкий хлеб» или пирг – «пирог» в переводе.

Прилузские коми некогда считали, что помочь сосватать девушку, которая отказывается выходить за немилого сердцу парня, может пришлый коновал или пастух. Чтобы приворожить девушку к жениху во время «торгов», гость садился рядом с ней и незаметно подливал хмельной напиток из своего стакана в её чашку с чаем. По поверьям, невольно отведав колдовского зелья, девица не могла отказать сватам и соглашалась на замужество.

У коми-пермяков есть ещё одна надёжная любовная формула. Сохранилось предание, что «присушить» к себе человека можно с помощью любовного напитка смилитчан юан, приготовленного из листьев… банного веника! Не всяких, правда, а только из тех, что пристали к твоему телу в парилке.

Но, главное, представители финно-угорских народов с незапамятных времён были убеждены: в любовной магии не только колдуны сильны. Любой простой человек, если переполнен чувствами, может с успехом использовать «чары».

И тут уж с ними не поспоришь!