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ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

№ 2(2) от 18.05.2006 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

 Веня с утра до ночи бродит по этому окраинному московскому микрорайону, всегда слегка подвыпивший. Веню жалеют, особенно сердобольные продавщицы бальзаковского возраста. Кто пачку сигарет сунет, кто бутылку пива, кто кусок колбасы. Его печальную историю в микрорайоне знают все.

 Дома Веню не ждут. В его квартире, с его женой живет совершенно посторонний мужчина…

Семейному счастью никто не мешал

 ПОЗНАКОМИЛИСЬ они с Галей в середине 80-х. Тогда еще этот микрорайон был не частью Москвы, а подмосковным поселком с небольшой трикотажной фабрикой и центральной усадьбой совхоза имени какого-то партсъезда. Веня пристроился работать в местный Дом культуры – вел кружок хорового пения для совхозниц, сам выступал на всевозможных праздничных концертах. И всегда видел в первых рядах восторженные Галкины глаза. Она слушала его завороженно, по-детски открыв рот от удивления и удовольствия. Однажды Галя все же решилась. Дождалась Веню на крыльце ДК после концерта в честь Дня Победы, сама подошла и застенчиво представилась. Они до ночи гуляли в цветущем яблоневом саду за Домом культуры …

 20-летняя Галка оказалась детдомовкой. Руководство детдома в те, советские еще времена, старалось после выпуска пристроить своих воспитанников на нормальную работу, следило, по крайней мере, какое-то время, за их дальнейшей жизнью. Гале предложили несколько мест на выбор. Она пошла на трикотажную фабрику. И три года работала мотальщицей. Жила в фабричном общежитии.

 В августе того же года они сыграли свадьбу, и Веня забрал жену к себе, в двухкомнатную квартиру в «хрущевке». Жили дружно. Галя оказалась замечательной хозяйкой, рукастой, неунывающей, всегда улыбчивой. А как замечательно она готовить умеет! На ее борщах и пирогах (сущее объедение!) Вениамин раздобрел – в пределах разумного, конечно. Ходил теперь всегда в безупречно чистой рубашке, отутюженных брюках, начищенных до лакового блеска ботинках. Да и домой к ним приятно было войти: ни пылинки, ни соринки, и ремонт Галя сделала своими руками. Тогда и слова-то такого не знали, а сегодня сказали бы: настоящий «евроремонт»!

 Одно огорчало их безмерно – детей родить так и не удалось. Побывали у специалистов, оба проверились. Выяснилось, что виновник – Вениамин. Нашли и причину: в семнадцать лет, ранней весной, провалился Веня под ломкий лед лесного озера, когда ходили с пацанами кататься на коньках. А до дома – километров восемь по морозцу… «Увы, но медицина тут бессильна», – с сожалением констатировал врач.

 Смирились. А что прикажете делать? И Галка продолжала отдавать Вене всю свою нежность и любовь.

Жена – вне подозрений!

 НО ДВА года назад случилось то, что перевернуло их жизнь вверх дном.

 Галя у метро ждала маршрутку. А рядом, надо сказать, рынок огромный: и продукты тут продают, и хозтовары, и одежку-обувку. Народищу!.. Подошла уже и маршрутка, но тут из толпы крикнул мужской голос: «Галка! Неужто – ты?!» Галя оглянулась и обомлела – Федор! Федька «Чубатый», здоровенный парень-одногодок из того же детдома.

 Отошли в сторону, разговорились, жадно разглядывая друг друга. Выяснилось, что к своим 37 годам Федя уже трижды отсидел. По пустяковым, правда, статьям – за кражи. Семью так и не завел, работает на этом самом рынке грузчиком, живет здесь же, в вагончике, с узбеками. У Гали от его торопливого рассказа слезы навернулись на глаза. Ведь Федя когда-то был ее первой любовью. И первым мужчиной, если уж говорить всю правду…

 Она, конечно, дала ему свой номер телефона. Сказала: «Совсем худо будет – звони, Федь».

 С того дня все пошло в семье наперекосяк. Галя и на работе, и дома ходила, как сонная муха, занятая своими мыслями. Откровенно обрадовалась она только тогда, когда недели через две Веня передал ей телефонную трубку, сказав: «Тебя спрашивают. Какой-то мужчина», и она услышала там, в трубке, Федин голос – и невольно заулыбалась.

 Федор сказал, что всех грузчиков без московской регистрации хозяин выгнал, и пойти ему просто некуда. «Мне бы пару-тройку дней где-то перекантоваться, Галь. А там я что-нибудь придумаю, найду себе и работу, и жилье». Могла ли она отказать?

 Объяснила ситуацию мужу. Веня, добрая душа, не возражал. Его Галя для него всегда была, как английская королева, вне подозрений. Ну раз такое дело, пусть поживет несколько дней в ма­­­­­­­­­­ленькой комнате. Так в квартире появился посторонний, разрушивший почти идиллическую жизнь этой семьи. Все случилось, как в скверном анекдоте про не вовремя вернувшегося из командировки мужа...

Разобраться по-мужски не получилось

 ВЕНЯ пришел с работы на три часа раньше обычного и застал жену в одной ночной сорочке, а Федора – с голым торсом и в наспех натянутых тренировочных брюках. Посмотрел им обоим в глаза и, ни слова не говоря, ушел, страшно хлопнув дверью. Вернулся домой за полночь, пьяный, но все же соображающий, что к чему. Федора не было – ушел на ночь куда-то, предоставив супругам разобраться в ситуации без него.

 Галя проревела до утра, пока Веня не заснул прямо за кухонным столом, где они разговаривали. Она пыталась объяснить, что любит его, Веню, но и Федор ей дорог уже очень много лет. Что она не знает, как теперь поступить. Что он должен простить ее и постараться понять.

 Утром, с похмельной головой, Веня сказал только: «Выбирай – он или я. Втроем жить неприлично и невозможно. Но знай, я тебя люблю и прощу».

 Выбора Галя так до сих пор и не сделала. Подать на развод, выгнать ее из квартиры Веня не может, такой он – слабохарактерный. А может, и впрямь, любит так, что все прощает? И надеется на чудо какое-то невероятное?

 Несколько раз, будучи поддатым, пытался разобраться с бугаем Федором по-мужски. Но всякий раз натыкался на его железный кулак, и затею эту оставил. А разговора у них ни разу не получилось: Федор просто отмалчивается, смоля одну за другой сигареты и ухмыляясь с этакой зоновской наглецой.

 Ему время от времени говорят: да высели ты этого урку с милицией! Но Веня только морщится в ответ, а когда выпьет, признается: «Не хочу я, чтобы при Галке это все происходило, понимаешь? Милиция, участковый… И потом, а вдруг она с ним уйдет? Как я один буду?»

 Летом Веня приходит домой только переодеться в чистое – Галя исправно стирает, гладит и готовит на двоих своих мужчин. Зимой – дело другое. На открытом воздухе не поспишь. Поздно вечером он ужинает, выпивает залпом заранее приготовленный стакан водки (много ли ему надо?) и плетется к себе, в маленькую комнату. Под бормотанье телевизора из-за стенки, где живут Галя с Федором, он засыпает. Уходить из дома старается пораньше, до того, как ЭТИ двое проснутся.

 Уже скоро, когда потеплеет и земля прогреется, он опять перестанет приходить домой даже на ночь. Третье лето будет спать в глубинах того самого яблоневого сада, где они с Галей гуляли в вечер после знакомства.

 А что ему делать дома? Тем более на днях он узнал: Галя беременна…

Исторические параллели. Когда чувство на троих не делится

 РАСХОЖЕЕ мнение гласит, что Екатерина Великая за 67 лет жизни имела целую армию любовников. Однако в реальности их было двенадцать, и самым главным всегда оставался Потемкин. Любовный треугольник императрицы выглядел так: Екатерина – Потемкин – «сменный» молодой фаворит. Историки говорят, что Потемкин царствовал в душе Екатерины, а любовники – лишь в постели. Как обстояли дела на самом деле, мы можем только догадываться, но известно, что несколько любовников Потемкиным были биты, да и императрица получала от «главного» фаворита не только словесные упреки…

 Единственной музой Антона Чехова на протяжении 15 лет была Лидия Мизинова, известная русская певица и актриса конца ХIХ века. Ее же руки добивался и друг писателя – удачливый беллетрист Игнатий Потапенко. Чем закончилось бы это «треугольное» соперничество, неизвестно, проживи Антон Павлович дольше отпущенных ему 44 лет. Впрочем, кое-какие перипетии этих реальных жизненных событий мы можем видеть и сегодня – в гениальной чеховской «Чайке».

 Владимиру Ульянову приписывают участие как минимум в двух любовных треугольниках. К паре Ленин–Крупская в разное время «присоединялись» Инесса Арманд и Александра Коллонтай. С первой из них, как утверждают канадские историки, у Крупской были настолько теплые отношения, что она даже предлагала своему мужу, Владимиру Ильичу, официально развестись. Чтобы он мог жениться на Арманд.

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