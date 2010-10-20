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Этническая литература: пациент скорее жив?

№ 41(231) от 21.10.2010 [«Аргументы Недели », Записал Матвей СМОРЧКОВ ]

Этническая литература: пациент скорее жив?
Главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Эбаноидзе

Молодому поколению словосочетание «толстые журналы» ни о чем не говорит. А когда-то именно благодаря им страна узнала и полюбила Расула Гамзатова, Гранта Матевосяна, Отара Чиладзе, Кайсына Кулиева и других замечательных писателей. На постсоветском пространстве литературная жизнь, как уверяют эксперты, тоже весьма насыщенна. По каким руслам текут ныне литературные реки, куда делись национальные писатели и переводчики с языков народов России, «НА» решил выяснить у главного редактора журнала «Дружба народов» Александра ЭБАНОИДЗЕ.

- Можно ли сегодня выжить, занимаясь литературой на языках народов России?

– Думаю, дело не в том, какой конкретно национальности писатель и на каком языке он пишет. Современная литература отличается обилием названий, но тиражи изданий крошечные. А раз маленькие тиражи – значит, маленькие гонорары. Нормально живут за счет авторских выплат разве что создатели детективов, которые публикуют ежегодно по две книги.

Начиная с XIX века, пожалуй, самый тонкий интеллектуальный инструмент в России для анализа событий, происходящих в обществе, – литература. А сейчас она, как ни прискорбно, оттеснена на обочину общественной жизни.

– Но ведь народ по-прежнему читает довольно много, только не литературные журналы, а образцы легких жанров. Почему ситуация изменилась столь кардинально?

– Композитор Андрей Петров в одном из последних своих интервью отметил, что никак не ожидал, что воспитанный музыкальный вкус, который отмечали все гастролирующие в СССР исполнители, так быстро может уйти в прошлое. В читательские массы был выброшен продукт определенного качества, работающий на инстинктах и рефлексах. Большая часть аудитории не выдержала атаки пошлостью. А теперь исправить ситуацию очень сложно.

– А нужно ли что-то менять? Есть мнение, что серьезная литература и культура не должны быть массовыми.

– Мне такой подход к проблеме представляется несколько безнравственным. Задача литературы и культуры – по возможности поднимать уровень масс, прививать эстетическое чувство, внедрять серьезное понимание культуры. У нас в журнале публиковался удивительный очерк. Автор, журналист из Таджикистана, рассказывает, как сопровождал французского коллегу в поездке по стране. В горном кишлаке у них состоялась беседа с местным учителем. Тот признался, что очень любит французскую литературу, особенно Стендаля. «А кто это?» – спросил его француз. «Вы не читали? Ну, тогда вы наверняка видели фильмы, в которых снимался великий актер Жерар Филип». «А это кто?» – снова удивился французский гость. Как жалко человека, даже не беря в учет то, что он профессиональный журналист, не знающего Стендаля. По-моему, это огромная жизненная потеря. Главное, чтобы в нашей стране подобного не произошло.

– Языки можно рассматривать как достояние российской культуры. У нас 182 народа, которые говорят на 239 языках и наречиях. Какую роль играют национальные писатели в деле развития своих языков?

– Я думаю, что естественное развитие любого языка движется от бытового, через фольклор, к художественной литературе. Сейчас активно идут процессы глобализации. А один из ее признаков – стирание, нивелировка малых языков. На своих языках писатели пишут редко. Даже талантливые авторы, к моему сожалению, переходят на русский.

– Может, дело в том, что они хотят быть услышанными и понятыми?

– Для серьезного писателя этот вопрос не стоит. Тот, кто пишет по призванию, естественным образом должен работать на родном языке. Просто для многих родным становится именно русский, а не язык их национальности. Большинство современных писателей, проживающих на просторах России, публикующихся на наших страницах, пишут по-русски вне зависимости от национальности. А переводить в основном приходится прибалтов, грузин и армян.

Но даже те, кто пишут на русском, все равно являются носителями своего этнического сознания.

– Безусловно. Национальная литература жива. И есть все шансы, что и дальше она будет развиваться и достигать более высокого эстетического уровня.

Могу сказать, что в последние пять лет заметно оживление. Тексты стали качественнее, а интерес к серьезной литературе вырос. На одной конференции умный человек высказал мысль, которая показалась мне любопытной. По его словам, скоро всех нас ждут испытания такой силы, что снова будут востребованы люди высокой нравственности, имеющие свое мнение и способные озвучивать его. Вот тогда и вернется доминирующее положение литературы. Надеюсь, этот прогноз не оправдается. Человечество будет жить спокойно, а литература – развиваться планомерно.

– Многих писателей мы узнали благодаря труду переводчиков. Как сейчас обстоят дела у представителей этой профессии?

– Не очень хорошо. Сошлюсь на замечательного специалиста по английскому языку Виктора Голышева. Он как-то сказал о переводческой работе: прошлое наше прекрасно, настоящее ужасно, а будущее неопределенно. И эти слова принадлежат переводчику с самого востребованного языка! А теперь спроецируйте эту ситуацию на языки бывшего Союза и Российской Федерации.

– Можно что-то сделать, чтобы изменить положение?

– Готовить молодую смену силами пожилых мастеров. Мы вот планируем два раза в год проводить семинары переводчиков. Постараемся по ходу этой работы найти и выпестовать достойных. Люди одаренные обучаются быстро! Надеюсь, мы не потеряем профессию литературного переводчика. Однако сейчас есть бюро переводов, благодаря которым вы сможете перевести очень сложные тексты с очень непростых языков!

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