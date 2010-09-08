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Удвоение РПЦ

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Павел ХИЦКИЙ ]

Удвоение РПЦ
Московская патриархия застроит страну разборными и панельными церквами

Православная церковь начинает новый этап миссионерской деятельности. Она решила довести число церквей до дореволюционного уровня. Это значит, число храмов в стране удвоится.

В России около 15 тыс. православных храмов. Если считать православными только тех, кто ходит в церковь хотя бы раз в год, этого количества вполне достаточно. По данным ГУВД, даже в главный христианский праздник – на Пасху – богослужения посещают менее 5 млн. человек.

Но у Московской патриархии особый счет. Она считает православными 70–80% населения страны. Нетрудно догадаться, что при такой статистике России требуется в 15–20 раз больше церквей, чем есть сейчас.

Иерархи РПЦ только порадовались, если бы храмы появились на каждом полустанке. Но до последнего времени этому препятствовала дороговизна церковного строительства. Православные сооружения традиционно возводят из кирпича, дерева или камня. Но дерево недолговечно, а камень и кирпич обходятся недешево. К примеру, каменный храм на 400 человек в зависимости от региона и количества архитектурных излишеств обходится в 80–150 млн. рублей.

Долгие годы Московскую патриархию не смущали такие масштабные траты. В 2003 г. она даже издала специальный документ, который предписывал строить церкви только из традиционных материалов. Но не прошло и восьми лет, как миссионерские интересы победили.

В начале сентября РПЦ объявила, что готова отказаться от тысячелетней традиции. Для начала она начнет строить однообразные типовые храмы из дешевого железобетона. Они будут двух видов: одни церкви начнут собирать из модульных конструкций, другие будут строить из панелей, как в свое время хрущевки.

Выгода налицо: себестоимость панельного храма на 400 человек не превышает 50 млн. рублей. Дешевизна позволит быстро увеличить объемы церковного строительства. Для начала в ближайшие три года 200 бетонных храмов поставят в столице. Еще 300 церквей возведут в Санкт-Петербурге. А потом по панельной технологии построят тысячи церквей по всей стране.

Но РПЦ и этого оказалось мало. В этом году церковь начала воплощать в жизнь второй проект – разборные деревянные церкви. Это небольшие церквушки на 100–150 прихожан под названием «храмы шаговой доступности». Эти сооружения тоже изготовлены из типовых деталей, которые можно собрать в церковь всего за одни сутки. Потом при желании ее можно разобрать по доскам и перевезти на новое место.

Одну такую церковь стоимостью 2 млн. руб. уже построили в Кемерово. Правда, там она стоит на одном месте и переносить ее никто не собирается.

Казалось бы, в проекте «шаговой доступности» все церковные традиции соблюдены. Но с ним есть одна законодательная закавыка. Дело в том, что само название – разборные церкви – позволяет обойти массу государственных строительных правил.

Это только мечети и дацаны в нашей стране можно строить на вкус священнослужителей, а православное христианство в России – религия государственной важности. У чиновников к нему особый счет. Поэтому на строительство церквей существует специальный государственный свод правил.

В этом законе под кодовым названием СП № 31-103-99 написано много интересного. К примеру, все церкви обязаны иметь специальный пандус для инвалидов. Их пол должен возвышаться над землей, а главный выход нужно помещать с западной стороны. Канализация в храмах должна быть двойная: помимо обычного водостока под алтарем должен быть вырыт дренажный колодец – чтобы в него стекала святая вода, использованная при богослужении.

К сожалению, эти правила не распространяются на передвижные церкви. Зато они на корню подрубают третью инициативу РПЦ – открывать церкви на первых этажах жилых домов, как парикмахерские и магазины.

Эту затею лоббирует лично мэр Москвы Юрий Лужков. Но пока даже с его кипучей энергией воплотить ее в жизнь не удается. Причина – в федеральном своде правил черным по белому написано: над алтарем храма никаких помещений быть не должно. Иначе церковь перестанет соответствовать религиозным канонам.

Впрочем, возможно, у идеи открывать церкви рядом с парикмахерскими все-таки есть будущее. Московской патриархии ничто не мешает вслед за строительным каноном изменить правила расположения алтаря. Светские же законы церковные приходы не всегда соблюдают.

Взять, к примеру, свод правил по противопожарной безопасности для культовых учреждений. По ним при каждом храме, мечети и дацане должны быть наружная стальная лестница для пожарных и громоотвод. Причем у православных церквей громоотвод должен быть достаточно велик, чтобы отвести удар молнии от металлического креста на куполе.

Внутреннее убранство храмов тоже строго регламентируется. Все они должны быть обеспечены противопожарной сигнализацией. Горючие вещества – такие как ладан – обязаны храниться в железном шкафу, причем их общее количество не должно превышать 5 литров. Ковры в храмах могут быть сделаны только из малодымных материалов.

Статистику нарушений противопожарных норм в храмах никто не ведет. Но, судя по тому, что в стране ежегодно горят десятки церквей, православные плохо соблюдают правила борьбы с огнем.

Иногда храмы поджигают злоумышленники. К примеру, только в первых числах сентября от хулиганов пострадали церкви в Свердловской области и в Санкт-Петербурге. Причем храм Серафима Вырицкого в городе на Неве шесть лет назад уже один раз поджигали.

Но часто церкви загораются сами. Судите сами: за последние пять лет в огне оказались известнейшие храмы: Новодевичий монастырь и церковь Климента Папы Римского в Москве, храм Святых Страстотерпцев в Свердловской области – на месте обнаружения останков царской семьи…

В общем, кто спорит, строить новые церкви лучше, чем открывать рестораны и казино. Но все-таки РПЦ стоит позаботиться о том, чтобы сделать их безопасными.

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