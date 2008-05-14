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Воплотить идею в жизнь – это особый талант

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Беседовала Ирина МАРКОВА ]

Воплотить идею в жизнь – это особый талант
Константин Бесчетнов

 ЭФФЕКТ от инноваций может быть значительно больше. Это именно то, что позволит перевести нашу экономику на несырьевые рельсы. Иными словами, мы научимся зарабатывать миллиарды долларов, добывая их не «из-под земли», а «из головы».

 Понятно, что, как и в случае с электрификацией, дела предстоят настолько масштабные, что тут не обойтись без помощи государства. И оно готово перейти от слов к делу. Скоро на рассмотрение российских законодателей поступят два новых закона, призванных резко подхлестнуть инновационное развитие экономики. Их разработка ведется под руководством депутата Государственной Думы Константина БЕСЧЕТНОВА. «АН» расспросили Константина Викторовича о планах и перспективах его инициативы.

 – Насколько сложно перевести нашу экономику на инновационные рельсы?

 – Это нелегко, но выбора у нас нет. Если хватит ресурсов, нужно параллельно запустить максимальное количество процессов, которые приведут к трансформации экономики. Нужны системные изменения. Важно сформировать качественно других управленцев. Нужно создавать рынки инновационных товаров, для начала хотя бы локальные, внутри страны. Кроме того, необходимо таким образом преобразовать нашу финансовую систему, чтобы у предприятий была возможность покрыть часть рисков, связанных с внедрением инноваций.

 – С чего начать?

 – Базовая задача сейчас – улучшить качество управления. Нужно сформировать сильные управленческие кадры. Почему? Самое сложное, с чем сталкивается любая инновация, – это ее внедрение. Как только вы создаете нечто принципиально новое, вы сразу же погружаетесь в среду с высокой степенью неопределенности. Это относится к любым структурам. Будь то отдельная компания, регион или даже государство. Как только вы вступаете на поле инноваций, немедленно оказываетесь в ситуации, когда очень сложно строить прогнозы. Поэтому важнейшая цель – воспитать профессионалов, способных в этой обстановке принимать эффективные решения.

 – Как этого добиться?

 – Инновационную экономику часто называют «экономикой знаний». Но нельзя заниматься одним только «напихиванием» формул, задач, дат, таблиц и готовых решений в головы студентов. Необходимо понять, что важнее всего – развитие людей, а не только их обучение. Принципиальная разница тут в том, что обучение подразумевает знания. А развитие – еще и умение. Я не просто знаю что-то, но и могу это эффективно применить на практике. Что называется – воплотить яркую идею в жизнь. Это особый талант. Именно за такую работу главам крупнейших мировых инновационных корпораций платят десятки миллионов долларов в год. Главное, чтобы человек сам знал, чего он хочет. Он может ответить себе на вопрос: «Для чего я в этом мире?». Если есть этот стержень, все остальное приложится.

 – Возникает вопрос – где, у кого и на какие средства будут учиться будущие российские управленцы?

 – В наших условиях необходимо резко увеличить государственное финансирование образования. Его размер нужно привязать к объему ВВП. Сейчас по доле расходов на образование в ВВП Россия очень сильно отстает от других государств «Большой восьмерки». Разрыв – в разы, а некоторых случаях – в десятки раз.

 Важны, кстати, не только качественные, но и количественные изменения. Например, в США работодателями являются около 17% экономически активного населения. А у нас – всего 5%. Иными словами, там почти каждый пятый гражданин дает работу другим. А в России – только каждый двадцатый. Разрыв в три с лишним раза!

 Нужно стимулировать людей становиться предпринимателями. А дальше уже – развивать самих предпринимателей. Бывает так, что бизнесмен дорастает до определенного уровня, а потом его развитие затормаживается. Как следствие – уменьшается и его вклад в развитие экономики… Из этого понятно, что уровень «продвинутости» предпринимателей напрямую сказывается на росте национального ВВП.

 Кроме того, важно понимать, что новое поколение управленцев должно прийти не только в офисы, но и в государственные кабинеты. Если на государственном уровне не будет качественного управления, то все, что будут делать мощные управленцы в микроэкономике, уйдет в песок.

 – Предположим, мы обучили достаточное количество управленцев мирового уровня. Что дальше – инновационная экономика в России тут же появится сама собой?

 – Это лишь начальный этап. Образование, как локомотив, потянет за собой трансформацию промышленности. Только тогда возникнет достаточное число предприятий, способных конкурировать на мировом уровне в несырьевых отраслях экономики.

 Но здесь возникает не менее сложный вопрос. Это финансовые риски при внедрении инноваций. Создание новых технологий обходится очень недешево. А угроза прогореть – гораздо выше, чем в обычном бизнесе.

 Здесь не обойтись без помощи государства. В мировой практике государственное страхование финансовых рисков распространено достаточно широко. У нас этого пока нет. Соответственно, нужно либо наделять этим правом уже существующий институт, либо создавать новый.

 – Вы разрабатываете несколько новых законов, призванных помочь нашей экономике в переходе на инновационный путь развития. Расскажите о них подробнее.

 – Сейчас в проработке находятся концепции двух законов: «О промышленности» и «Об инновационной политике». Их названия не окончательные, возможно, они изменятся.

 Пока есть только базовые тексты, работа займет еще минимум два месяца. Затем мы внесем законопроекты на рассмотрение Госдумы. Практика показывает, что средний срок прохождения закона – девять месяцев. Так что здесь мы недалеко ушли от природы. Конечно, бывает, что процесс принятия нового закона затягивается на годы. Но здесь главное – желание. Дорогу осилит идущий. Бери и делай. Важно, чтобы был интерес, а у меня он есть.

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