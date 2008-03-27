//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Эротический манеж

№ 13(99) от 27.03.2008 [«Аргументы Недели », Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

Эротический манеж

Так было всегда

 ЕЩЕ на аренах первых античных цирков особое место занимали мифологические и аллегорические сюжеты с эротическим оттенком – любовные игры «Пасифаи» или «Европы». Многие столетия артистки с открытой грудью (топлес) показывали номера со змеями, демонстрировали акробатические трюки, танцуя на руках между кинжалами, воткнутыми в землю.

 Украшением и гвоздем цирковых программ конца XVIII в. была наездница­балерина. В ее номере средством для разжигания сладострастия служило все: одежда, движения, позы. А знаменитая балерина Камарго вообще танцевала без трико. Она исполняла очень рискованные эротические пируэты и прыжки. Но что интересно – во время ее выступления невозможно было заметить ничего неприличного! Утонченность состояла в максимальном возбуждении чувств зрителей. Она добивалась того, чтобы каждый считал своей особой заслугой что-нибудь увидеть. В конце XIX в. появились номера с откровенным стриптизом. Например, «Раздевание на трапеции». Гимнастический аппарат подвешивался прямо над головами зрителей, артисты, не переставая выполнять трюки, постепенно освобождались от одежды, и все выступление в результате принимало яркую эротическую форму.

В нашей стране секса нет!

 В НАЧАЛЕ ХХ в. на манеже советского цирка утвердился аскетический стиль. Арены заполнили обезличенные и бесполые персонажи в спецодежде, изображавшие героических строителей молодого социалистического государства. На смену чувственной наезднице-балерине пришла бойкая девушка в военизированном костюме, которая в программке так и называлась – «Буденновка».

 В 60-х годах появился номер, который несколько раз прошел с оглушительным успехом. Артистка Э. Анзорге придумала и разыграла сюжет на вертикальном канате. В своем пластическом этюде она рассказала целую историю молодой женщины: томление в ожидании любви, долгожданная встреча и нахлынувшая страсть, отчаяние и страдание покинутой, безысходность и вновь надежда. Но очень быстро номер был запрещен – Анзорге обвинили в использовании порнографических поз и в сексуальной распущенности. Тогдашнее цирковое руководство углядело в вертикальном канате сходство с шестом для стриптиза. Это окончательно решило судьбу номера.

 Но вот парадокс – именно в советском цирке широко использовались костюмы в виде раздельных купальников, похожие на пляжные. Даже украшенные лентами и перьями, они не скрывали женской фигуры. Но почему-то эротических фантазий это не вызывало. Цирк воспринимался больше как спорт. А человеческое тело – всего лишь средство для установления рекорда.

До Запада нам еще далеко

 В СОВРЕМЕННОМ цирке эротика в большей степени присутствует на Западе. Например, в Англии есть откровенно эротический цирк. Предмет особой гордости его руководительницы – жонглеры вибраторами и обнаженный «глотатель огня», поджигающий грудь гибкой девушке-шпрехшталмейстеру. И хотя власти Великобритании выступали против такого рода шоу, билеты на премьерный показ были проданы задолго до назначенной даты.

 Другой пример – знаменитый канадский цирк Дю Солей, который готовил спектакль под названием Zumanity, определив его как «зрелище сугубо для взрослых». Один из актов этого представления планировался как выступление трансвеститов в воде, а другой – как этюд, исполняемый женщиной и несколькими мужчинами на акробатическом аппарате вроде клетки. Продюсер шоу заявлял, что представление удовлетворит зрителей разных сексуальных предпочтений. Россия, которая наравне с Китаем славится самой сильной цирковой школой и является главным поставщиком цирковых кадров по всему миру, до такого еще не дошла. В наших цирковых программах эротика пробивается очень осторожно, ненавязчиво, можно сказать, скромно.

Эротика – в массы и в… цирковые жанры

 СЕГОДНЯШНЕЕ время вообще эротизировано: от рекламы и глянцевых журналов до эстрады, кино и театра. Цирк тоже не остается в стороне. Тем более в этом искусстве много возможностей для эротики. Например, очень подходят для этого хула-хупы. Красивая, стройная девушка двигается по манежу, раскручивая на себе обручи. Не прерывая вращение хула-хупов, она может принимать самые разные позы, демонстрируя красоту фигуры. А если добавить к этому завораживающую музыку и откровенный костюм, получится вполне законченная эротическая картинка.

 То же самое можно сказать про акробатическую пару с трюками, выполняющимися всегда в близком контакте. Здесь просто напрашивается история любви, которая, конечно же, должна выражаться через эротические, сексуальные элементы.

 Еще один вариант – дрессура хищников. Если дрессировщица не скрывает свою женственность за образом воина-гладиатора, как это делала звезда советского цирка Ирина Бугримова, то даже без всякой дополнительной пластики она рождает очень яркие эротические ассоциации. Не прямолинейные, но глубокие. Только представьте – девушка в легком, воздушном платье, такая беззащитная и хрупкая, а вокруг огромные полосатые тигры – откровенный символ грубой мужской силы. Многие зрители-мужчины идентифицируют себя с такими хищниками, и можно только догадываться, какие фантазии рождаются в этот момент в их сознании.

 Другие жанры также «просятся» под эротический соус – каучук, воздушные гимнасты, акробаты на вертикальном шесте. Да, при желании любому жанру можно придать сексуальный оттенок. Например, в 1996 г. на международном фестивале на Красной площади разразился грандиозный скандал после выступления наших комиков-мимистов. Они разыграли сценку, где спародировали «Камасутру». Мэтры зарубежного цирка потребовали удалить пантомимистов из конкурсного показа. «Цирк – это семейное развлечение, а не ночной клуб!» – заявили возмущенные члены жюри.

Так есть ли опасность?

 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, развиваясь и трансформируясь, наш цирк по-прежнему позиционируется как «семейное искусство». Так как же быть? Или для наших детей, которых, кажется, уже трудно чем-либо удивить, невинная цирковая эротика не таит в себе ничего страшного?

Прямая речь

ОЛЬГА Самохина, детский психолог:
 – Опасность «ненавязчивой» цирковой эротики состоит в ее гомеопатическом воздействии. Если ребенок с детства смотрит на юношей и девушек, которые эротично двигаются, слегка обнажая те или иные части тела, соприкасается с неким потаенным смыслом этого зрелища, он привыкает к тому, что это есть норма. А потом такого человека несложно продвинуть дальше – на восприятие более откровенных сюжетов и явлений. И тем самым отвлечь от более глубоких и важных человеческих ценностей. На самом деле эротика – одно из самых сильных средств манипуляционного воздействия. По-хорошему, цирк должен бы сохранять более пуританские традиции.

СЕРГЕЙ Макаров, искусствовед:
 – Я считаю, что нужно разделять представления для детей и для взрослых. В детских представлениях никаких намеков на эротические мотивы быть не должно. Не надо оглядываться на эстраду. Цирк для детей должен оставаться чистым искусством. А вечером, для взрослых, – пожалуйста, пусть будет эротика.

КАРИНА Багдасарова, заслуженная артистка России, дрессировщица хищников:
 – Цирк – это не искусство для детей! Это нормальное, полноценное искусство для всех. А что касается эротики, то почему тогда не запретить картины в музеях? Многие из них откровенно эротичны и при этом доступны для детей. Их же водят в музеи. Я считаю, в цирке нет никакой эротической опасности.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Армия

Шойгу рассказал, почему опасны США

Шойгу рассказал, почему опасны США

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, почему Соединённые Штаты представляют серьёзную угрозу не только для России, но и для всего мира. По словам министра, США могут позволить себе неразумные шаги.

//Политика

Посольство РФ напомнило Роули о неподсудности России британским судам

Посольство РФ напомнило Роули о неподсудности России британским судам

Посольство России в Великобритании указало британцу Чарльзу Роули, что Россия неподсудна английским судам. Об этом сообщил в воскресенье представитель российского диппредставительства.

//В мире

Трамп возмутился, что Европа даёт Украине меньше денег, чем США

Трамп возмутился, что Европа даёт Украине меньше денег, чем США

В США считают, что Германия, Франция, да и весь Евросоюз должны увеличить размер финансовой помощи Украине. Президент Америки Дональд Трамп возмутился, что его страна тратит больше всех на обеспечение безопасности украинцев.

//Экономика

Российские банки сократили запасы валюты на треть

Российские банки сократили запасы валюты на треть

В августе российские банки уменьшили ликвидную валютную подушку с 18,5 до 12,1 миллиарда долларов, подсчитали аналитики. Уменьшение запасов совпало с повышенной волатильностью на валютном рынке.

//В мире

Клинцевич предложил отравленному британцу лечиться в России

Клинцевич предложил отравленному британцу лечиться в России

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минздрав: в России хотят начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Минздрав: в России хотят начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что готовится проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.

//В мире

Александр Сокуров спешно уехал за границу

Александр Сокуров спешно уехал за границу

В эстонском городе Нарва два дня назад состоялась конференция «Рынок продюсеров», на которой выступил российский кинорежиссер Александр Сокуров. Он побеседовал со своими поклонниками о кино и планах, а также рассказал, что уже два месяца живет в Нарве. Как заявил режиссер, что он вынужден был уехать из России.

//Здоровье

Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии

Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии

Несмотря на охвативший мир ужас перед онкологией врачи заявили, что рак – это далеко не самый страшный диагноз из возможных. Для примера специалисты перечислили пять неизлечимых заболеваний, которые гораздо хуже рака.

//Общество

В РПЦ сочли недопустимым бить детей за мат по совету священника

В РПЦ сочли недопустимым бить детей за мат по совету священника

По словам замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе высказывание отца Дмитрия Смирнова стоит расценивать как шутку, высказанную в живом общении.

//Новости партнеров

//Политика

Помпео выступил против публикации стенограммы беседы Трампа и Зеленского

Помпео выступил против публикации стенограммы беседы Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Майк Помпео выступил против публикации разговора Трампа и Зеленского, заявив, что раскрывать содержание разговоров глав государств можно лишь в случае чрезвычайных обстоятельств.

//Спорт

ЦСКА вырывает победу у «Краснодара» 3:2

ЦСКА вырывает победу у «Краснодара» 3:2

Сегодня, 22 сентября 2019 года на стадионе ВЭБ Арена(Арена ЦСКА) состоялся 10-й тур чемпионата России: ЦСКА – Краснодар. Арбитр поединка Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) Одна из центральных встреч тура! Виктор Ганчаренко практически перед каждым матчем находится в режиме интеллектуального соревнования.

//Новости СМИ2

//Хайтек

Эксперты назвали самый небезопасный, но самый распространенный пароль

Эксперты назвали самый небезопасный, но самый распространенный пароль

Специалисты из компании Avira, которая специализируется на безопасности в киберпространстве, назвали самое простое сочетание букв и цифр в качестве пароля к различным учетным записям.

//Общество

Туристов заблокировали в отеле Туниса из-за неоплаченных туров

Туристов заблокировали в отеле Туниса из-за неоплаченных туров

Администрация одного из отелей на курорте Хаммамет в Тунисе Les Orangers beach resort не отпускает британских туристов из опасений невыплат от старейшей британской туристической компании.

//Происшествия

В Москве две женщины и ребенок пострадали от поваленного ветром дерева

В Москве две женщины и ребенок пострадали от поваленного ветром дерева

В российской столице в связи с разгулявшейся к концу недели непогодой три человека получили травмы. На востоке Москвы фрагмент дерева, поваленного ветром, травмировал двух женщин и ребенка.

//Армия

Шойгу ответил Кудрину словами Жванецкого

Шойгу ответил Кудрину словами Жванецкого

Министр обороны Сергей Шойгу счел "надуманными общими тезисами" заявления о раздутом оборонном бюджете России. Генерал армии посоветовал экономистам работать над достижением больших доходов.

//Спорт

Татьяна Тарасова оценила новые рекорды фигурного катания в России

Татьяна Тарасова оценила новые рекорды фигурного катания в России

Фигуристка из Росссии, Александра Трусова побила два мировых рекорда соотечественницы Алины Загитовой. На мемориале Ондрея Непелы в Братиславе она опередила ее в произвольной программе и набрала рекордные баллы за исполнение короткой и произвольной программ.

//Наука

Ученые нашли в Аравийской пустыне описанное в Библии легендарное царство

Ученые нашли в Аравийской пустыне описанное в Библии легендарное царство

Исследователи из Тель-Авивского Университета (Израиль) в ходе раскопок в Аравийской пустыне впервые обнаружили археологические доказательства существования царства, описанного в Библии.

//Новости партнеров

//Спорт

Бывший тренер Юрия Жиркова: Дубль Тамбову заменил главную команду

Бывший тренер Юрия Жиркова: Дубль Тамбову заменил главную команду

Бывший тренер тамбовского «Спартака» Владимир Ковылин, у которого начинал профессиональную карьеру Юрий Жирков, прокомментировал еженедельнику «Аргументы недели» победу «Тамбова» над «Ростовом» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата России.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева в красном бикини записала провокационное видео

Наташа Королева в красном бикини записала провокационное видео

Наташа Королева в настоящий момент находится на гастролях в Израиле, а в перерывах между съемками успевает загорать на берегу Мертвого моря, демонстрируя свои пикантные формы в красном бикини.

//В мире

Прогулка по Брюсселю: узнать и полюбить город за несколько часов

Прогулка по Брюсселю: узнать и полюбить город за несколько часов

Можно ли почувствовать атмосферу города за несколько часов? Можно! Если это Брюссель. Что мы знаем о нем? Столица Бельгии, штаб-квартира Евросоюза, «писающий мальчик», шоколад и много, много истории.

//Политика

Украинский генерал назвал явные признаки окончания войны в Донбассе

Украинский генерал назвал явные признаки окончания войны в Донбассе

Экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Петр Гаращук назвал некоторые признаки, которые, по его мнению, могут говорить о готовности Кремля к окончанию конфликта в Донбассе.

//В мире

Пираты освободили ранее захваченных у берегов Камеруна российских моряков

Пираты освободили ранее захваченных у берегов Камеруна российских моряков

Пираты освободили ранее захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании-работодателе.

//Общество

Экономисты заверили, что россиянам не стоит ждать «четырехдневки»

Экономисты заверили, что россиянам не стоит ждать «четырехдневки»

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением зарплат, экономисты предупреждают, что надеяться на это не нужно. Как бы не пришлось работать больше за меньшие деньги, передаёт КП.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры