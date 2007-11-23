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Свободная любовь революции

№ 47(81) от 21.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ДЕЛО в том, что сразу после революции вождь мирового пролетариата подписал два декрета, в корне меняющих взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Слабый пол получал неслыханную свободу, а традиционный брак дополнялся понятием «гражданский». Это была революционная  попытка  разрушить до основанья старый мир. А затем?

В послереволюционные годы был даже некий документ под названием «Декрет об отмене частного владения женщинами». Он гласил: «Вследствие социального неравенства все лучшие экземпляры прекрасного пола находятся в собственности буржуазии. С 1 мая 1918 г. все женщины в возрасте от 18 до 32 лет, не имеющие пятерых детей, изымаются из частного владения и объявляются достоянием народа. Мужчина имеет право пользоваться одной женщиной не чаще 4 раз в неделю, не более 3 часов».

Мужчина лишался своей руководящей роли в семье,  но не даром. Он получал возможность на законных основаниях стать полигамным. Михаил Булгаков писал в своем дневнике: «Яркий солнечный день. Новость: на днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо «Долой стыд!».  

Писатель Виктор Ерофеев вспоминает о том, какой интерес вызывала личная жизнь Владимира Маяковского. Еще бы! Он стал «третьим» в постели Бриков. Этой историей вдохновились Шкловский и Роом, которые сняли картину с символическим названием «Третья Мещанская». А «ноу-хау» пламенного советского поэта впо­следствии было не только воспринято, но и усовершенствовано в Швеции.  

Весьма популярной среди молодежи стала и «теория стакана воды». Ее авторство народная молва приписывает то Коллонтай, то Кларе Цеткин.

А как сексуальная революция в СССР была воспринята на Западе? Немецкий психоаналитик в своей книге ставил Советский Союз в пример всему миру. А между тем социологические опросы 20-х годов фиксировали стремительное падение нравов, распространение венерических болезней, осложнений после абортов и появление новых беспризорников на улицах. Никакого оздоровления послереволюционной жизни, увы, не наблюдалось. Идеологи  чувствовали, что ситуация выходит из-под контроля, сам Ильич сокрушался: «От этой теории «стакана воды» наша молодежь взбесилась. Приверженцы ее утверждают, что теория эта марк­систская. Спасибо за такой «марксизм».

В общем, тогда и встал извечный русский вопрос: что делать? «Голая правда» расскажет об этом. Какие дискуссии на тему свободной любви разворачивались в середине 20-х годов? Можно ли было укрепить боеспособность масс посредством  «Двенадцати половых заповедей революционного пролетариата», принадлежащих перу психоаналитика Арона Залкинда?

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