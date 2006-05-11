БЛАТНАЯ «КОМСОМОЛИЯ» В КАЗАРМЕ

«Дедовщина» заела. Рядовой Сычев опять в реанимации. В комитетах солдатских матерей - горы жалоб. За ними - мальчишки 18 лет...

В ВОИНСКИХ частях традиционно установился режим лагерной зоны. Увольнение военнослужащих срочной службы зачастую считается особым поощрением, а не их правом. В результате накапливается озлобленность, провоцируемая замкнутостью казармы, отсутствием естественной разрядки в свободном общении с окружающим миром. Традиция эта очень давняя, рожденная строжайшими директивами времен маршала Гречко, направленными на борьбу с пьянством среди военнослужащих. Тогда солдат просто заперли в режимных зонах. На эту почву из школьной, молодежной среды стала привноситься «блатная романтика». Сегодня мальчики с начальной школы усваивают, что такое западло, сученок или ссученный, кайф, отрыв, телка… А что они слышат о воинском долге мужчины и первой в его жизни государственной службе? Казарменные страшилки. Что видят? Битье кирпичей и бутылок о голову. Эта модная армейская показуха духовно воспитывает?

В армии есть своя особая атмосфера. Создают ее кадровые военные. Там, где офицерский состав ощущает государственную значимость своей роли, чувствует бытовую устроенность, там все в порядке. За спиной настоящего командира как за горой, ему доверяют. И обратная картина там, где офицеры деградируют. В казарме берет верх «блатная комсомолия», самосуд. Никакой славной российской традиции.

Дисциплинарный устав необходимо пересмотреть. Наказание должно быть ощутимым, веским и по заслугам. Прямой начальник должен иметь достаточные права как для наказания подчиненного, так и для поощрения.

Проблема эта комплексная, и ее решение затрагивает такие стороны жизни, как школьное воспитание, отбор курсантов и преподавателей училищ, общественное мнение об армии в СМИ, открытость воинских частей и ряд других. Под силу ли решение такой задачи нашей элите, большая часть которой знает армию понаслышке и умиляется суворовцам, танцующим мазурку с барышнями?