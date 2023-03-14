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Политолог Михайлов: США преследуют цель возобновить конфликт у границ с Россией, устраивая провокации в Грузии

, 11:21 Источник: Вечерняя Москва

Политолог Михайлов: США преследуют цель возобновить конфликт у границ с Россией, устраивая провокации в Грузии
Протесты в Грузии / Konstantin Volkov / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки вливают огромные средства для дестабилизации ситуации в Грузии ради того, чтобы у границ России начался новый военный конфликт. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказал специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Согласно словам эксперта, Вашингтон не устраивает позиция грузинских властей, которые стремятся отстаивать свои национальные интересы и наладить отношения с Россией. Поэтому, как отметил специалист, американская сторона стремится ухудшить обстановку в Тбилиси и подчинить себе волю политиков страны.

Михайлов также добавил, что США будут продолжать провоцировать беспорядки не только в Грузии, но и во всех тех регионах, где прослеживается влияние Москвы.

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