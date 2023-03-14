Bangkok Post: 55 украинских военных завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

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Christian Charisius/dpa

В Испании 55 бойцов ВСУ прошли месячный курс обучения управлению танками Leopard 2, 15 марта военные должны отправиться в Польшу, чтобы потом вернуться на территорию Украины. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

В сообщении говорится, что украинские бойцы начали тренировки с cередины февраля в военном лагере в городе Сарагоса, они занимались по 12 часов в день шесть дней в неделю на протяжении месяца.

Ранее появилась информация о том, что украинские солдаты завершили освоение танков Leopard 2 в Германии.