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Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

Сенатор Безденежных отреагировал на задержание хабаровчанки за госизмену

, 07:41

Сенатор Безденежных отреагировал на задержание хабаровчанки за госизмену

Сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных прокомментировал информацию, согласно которой жительницу Хабаровска, якобы активистку движения «ЯМыФургал», задержали по подозрению в финансировании ВСУ. Политик подчеркнул, что это - провокация.

«Иначе, как информационной провокацией, произошедшее я назвать не могу. Видео разлетелось по Сети, однако никто из активистов «ЯМыФургал» задержанную не узнал. И как член команды Фургала могу утверждать, что никакого отношения к нам она не имеет. Есть ощущение, что некие силы хотят связать финансирование ВСУ с именем экс-губернатора», - написал Сергей Безденежных в своем телеграм-канале.

Напомним, что движение - неофициальное, оно не имеет регистрации в госорганах. При этом известно, что многие участники этого движения оказывают поддержку российским военным, находящимся в зоне спецоперации.

«У нас другая позиция, которая заключается в поддержке России, а не Украины», - подчеркнул сенатор.

Ранее 13 марта стало известно о задержании сотрудниками ФСБ жительницы Хабаровска за финансирование ВСУ. Ряд СМИ сообщил о том, что гражданка якобы была участницей движения «ЯМыФургал», организованного в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.

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