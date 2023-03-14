Сенатор Безденежных отреагировал на задержание хабаровчанки за госизмену

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

Сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных прокомментировал информацию, согласно которой жительницу Хабаровска, якобы активистку движения «ЯМыФургал», задержали по подозрению в финансировании ВСУ. Политик подчеркнул, что это - провокация.



«Иначе, как информационной провокацией, произошедшее я назвать не могу. Видео разлетелось по Сети, однако никто из активистов «ЯМыФургал» задержанную не узнал. И как член команды Фургала могу утверждать, что никакого отношения к нам она не имеет. Есть ощущение, что некие силы хотят связать финансирование ВСУ с именем экс-губернатора», - написал Сергей Безденежных в своем телеграм-канале.



Напомним, что движение - неофициальное, оно не имеет регистрации в госорганах. При этом известно, что многие участники этого движения оказывают поддержку российским военным, находящимся в зоне спецоперации.



«У нас другая позиция, которая заключается в поддержке России, а не Украины», - подчеркнул сенатор.



Ранее 13 марта стало известно о задержании сотрудниками ФСБ жительницы Хабаровска за финансирование ВСУ. Ряд СМИ сообщил о том, что гражданка якобы была участницей движения «ЯМыФургал», организованного в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.