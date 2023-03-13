Политолог Пашковский: существует вероятность начала конфликта Японии с Россией

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Источник: Федеральное Агентство Новостей

Stanislav Kogiku / globallookpress.com

Во время беседы с Федеральным Агентством Новостей политолог и аналитик Евгений Пашковский рассказал, что не исключает возможного подстрекательства Японии со стороны США на агрессивные выпады в сторону России.

Согласно словам эксперта, Страна восходящего солнца имеет конфликты практически со всеми своими соседями. Прежде всего с Китаем по вопросу территориальной принадлежности островов Сенкаку, а также с Северной Кореей, которая проводит постоянные испытания своих баллистических ракет, в том числе и межконтинентальных.

Как считает Пашковский, конфликтовать с Россией по поводу статуса Курильских островов Япония будет в последнюю очередь, однако страну могут «настойчиво принудить» к этому.