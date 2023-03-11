Суд арестовал петербуржца, который перепутал администратора парковки с пришельцем и открыл стрельбу

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Фото: canva.com

Накануне происшествия стрелявший всю ночь не спал из-за того, что принял определённые препараты.

Мужчину, который открыл стрельбу на парковке, задержали на два месяца за хулиганство, пишет Патрульный Петербурга.

В ночь на десятое марта мужчина принял различные препараты, из-за которых не смог уснуть. Утром хулиган спустился в паркинг и достал из своей машины травматический пистолет. По словам мужчины, оружие он нашёл несколько дней назад. После этого злоумышленник пошёл к администратору парковки.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, работник паркинга был в зелёной одежде. При этом в его кабинете было много камер, чтобы отслеживать всю территорию парковки. Тогда мужчине с травматическим пистолетом в руках стало плохо, у него начались галлюцинации. Ему казалось, будто по полу ползают пришельцы и плавают рыбы. Тогда он трижды выстрелил в пол, а затем осуществил ещё один выстрел в направлении двери.

На этом история не закончилась: мужчина увидел на парковке девушку и хотел с ней познакомиться. Она быстро скрылась в машине, что не понравилось хулигану, и он стал бить по капоту кулаком. Ножом он порезал переднее колесо автомобиля.

Злоумышленник признал вину. Он заявил, что хотел бы возместить ущерб девушке, на машину которой напал.