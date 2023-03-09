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FT: Фридман и Авен продадут свои доли в Альфа-Банке за 2,34 млрд долларов

, 23:04 Источник: ТАСС

FT: Фридман и Авен продадут свои доли в Альфа-Банке за 2,34 млрд долларов
Альфа-банк. Фото: Sergey Petrov/globallook.com

Находящиеся под санкциями российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен продадут свои доли в Альфа-банке за 2,34 млрд долларов США. Об этом сообщила в четверг газета The Financial Times, сославшись на четыре источника, знакомые с ходом сделки.

По информации издания, доли бизнесменов согласился приобрести их деловой партнер Андрей Косогов, который до настоящего времени не попал под ограничения Запада. Сделка может состояться уже этой весной.

Как рассказал FT один из источников, решение о продаже своих долей Фридман и Авен приняли в надежде освободиться от рестрикций Великобритании и Евросоюза.

«Они хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов, добиваясь снятия санкций», - приводит слова своего анонимного собеседника газета.

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