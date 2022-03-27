Попавший под санкции олигарх Михаил Фридман сообщил, что не считает себя национал-предателем

Аргументы Недели → Общество 13+

27 марта 2022, 19:46 Источник: РБК

Михаил Фридман, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Бизнесмен Михаил Фридман, который после начала военной спецоперации РФ в Украине, оказался под санкциями, рассказал американскому каналу CBS, что считает их несправедливыми, и выразил надежду, что слова президента РФ Владимира Путина о «национал-предателях» сказаны не о нем.

Фридман заявил, что признает эффективность секторальных санкций, но не понимает логики персональных.

«Что насчет презумпции невиновности и прочего? Это просто решение неизвестных бюрократов, которые решили, что я виновен по определению, потому что я российский олигарх», — сказал он.

К тому же, как рассказал Фридман, у него, как и у большинства других крупных российских бизнесменов, нет каналов связи с президентом.

«Даже если представить, что я хотел бы донести до него какую-то информацию, у меня нет каналов, чтобы это сделать», — заявил он.

Фридман, который живет в настоящее время в Лондоне, выразил также надежду, что слова российского президента о национал-предателях и «пятой колонне» сказаны не о нем.

«Я точно не считаю себя национал-предателем», — подчеркнул бизнесмен.