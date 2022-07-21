В Лондоне смягчили решение о заморозке счетов миллиардера Петра Авена и разрешили ежемесячные расходы более 165 тысяч долларов​

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21 июля 2022, 17:36 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Как следует из новостей, суд в Лондоне смягчил своё решение о заморозке счетов, используемых попавшим под санкции российским миллиардером Петром Авеном.

Из-за заморозки счетов после введения санкций 15 марта основные потребности Авена оплачивала его жена. Опубликованное 18 июля постановление суда приводит ограничения по счетам в соответствии с решением британского регулятора в сфере применения санкций OFSI, который в свою очередь разрешил олигарху ими пользоваться для оплаты «основных расходов».

В Bloomberg отмечают, что ежемесячные расходы миллиардера оцениваются в 140 000 фунтов, что равно 167 840$. Большая часть этих средств предназначена для страхования и защиты принадлежащей Авену коллекции произведений искусства. Стоимость самой коллекции, хранящейся в поместье бизнесмена недалеко от Лондона, оценивается в 300 млн фунтов (что равно 356 млн $). Адвокаты Авена уже давно настаивали на смягчении решения суда. Главный представитель защиты миллиардера Хьюго Кит в ходе слушаний отвергал обвинения в нарушении санкций в адрес предпринимателя и призывал суд либо отменить постановление о замораживании счетов либо же как-то изменить его.