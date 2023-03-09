Синоптик прогнозирует самую холодную

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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Предполагается, что в ночь с 9 на 10 марта стоит ожидать от 16 до 18 градусов мороза.

Ночь с 9 на 10 марта может стать самой холодной за зиму 2023 года. Об этом сообщает Петроград.ру со ссылкой на прогноз главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова.

«… предстоящая ночь опять претендует на звание самой холодной в Санкт-Петербурге за эту зиму. Утверждать сейчас не могу, пока только претендует, всегда есть что-то против, то облака, то западный ветер», — подчеркнул Колесов.

Синоптик разъяснил, что этой ночью можно ожидать рекордных для этой зимы морозов — от 16 до 18 градусов. В этом году температура достигла своего минимального значения в январе, опустившись до 17,3 ниже нуля. В зимние ночи в этом году наблюдалось понижение ниже -15 только четыре раза.

Метеоролог пообещал, что день десятого марта будет не таким морозным. В Северную столицу придёт антициклон, солнце прогреет воздух до одно-трёх градусов мороза. Осадков не предвидится, а ветер в пятницу будет слабым, заключил Колесов.