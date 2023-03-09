Петербургские работодатели стали предлагать более высокие зарплаты

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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За месяц они выросли на четыре тысячи рублей.

Работодатели Санкт-Петербурга за последний месяц повысили предлагаемую соискателям заработную плату. Об этом пишет Нева.Тудей со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.

В Северной столице предложения по зарплате повысились примерно на четыре тысячи четыреста рублей, сейчас она составляет в среднем 64 851 рубль.

По данным подсчёта с прошлого февраля до сего существенно выросли зарплатные предложения для госслужащих. Рост составил 10 тысяч рублей, всего ежемесячное денежное вознаграждение составляет примерно 54 тысячи.

В общероссийском рейтинге по уровню зарплат Санкт-Петербург занимает 18 строчку. Выяснилось, что наиболее высокую заработную плату работникам предлагают в Магаданской области. Там работодатели предлагают потенциальным сотрудникам почти 94 тысячи рублей. Российская столица в перечне регионов с самыми высокими предложениями по оплате труда оказалась на седьмой строчке.