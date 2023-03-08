Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело из-за нападений мигрантов в Петербурге

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Фото: Пресс-служба Следственный комитет РФ

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигрантов из африканских стран на несовершеннолетних граждан в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в Северной столице неоднократно фиксировались случаи нападения на одного и того же школьника. Родители опасаются за жизнь и здоровье своего ребенка.

Бастрыкин потребовал расследовать уголовное дело и представить ему доклад о ходе ведения и полученных результатах. В центральном аппарате ведомства этот вопрос стоит на контроле. Главное следственное управление проводит проверку.