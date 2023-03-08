Мошенник обманул пожилую жительницу Петербурга на почти 1,2 миллиона рублей

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Фото: Canva

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося и занимаются поиском преступника.

В Санкт-Петерюурге возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» после того, как в правоохранительные органы поступило сообщение о преступлении от одной из жительниц Северной столицы, сообщает «Патрульный Петербурга».

Заявительницей является 72-летняя пенсионерка. По ее словам, в октябре 2020 года ей позвонил неизвестный мужчина и представился финансистом инвестиционного банка. Он заранее узнал, что женщина купила некачественные лекарства и предложил компенсировать ей стоимость таблеток.

Таким образом злоумышленник убедил доверчивую жительницу города на Неве перевести деньги на подставные счета. Сумма нанесенного ущерба составила 1,198 миллиона рублей.