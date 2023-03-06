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Диетолог Денисова: людям, постящимся впервые, не рекомендуется соблюдать все ограничения по питанию

, 20:52 Источник: Радио 1

Диетолог Денисова: людям, постящимся впервые, не рекомендуется соблюдать все ограничения по питанию
Allexander Makarov / globallookpress.com

Постящимся впервые людям не рекомендуется соблюдать все ограничения по питанию, так как строго поста должны придерживаться служители церкви, но не обычные граждане. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Радио 1» рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

Согласно словам эксперта, во время поста нужно придерживаться того рациона питания, которое не навредит организму. Как отметила специалист, человек обязательно должен употреблять в пищу источники растительного белка: крупы, бобовые и орехи.

Денисова также добавила, что самым главным в посту является не еда, а помыслы человека. Тогда как воздержание от пищи носит вторичный характер.

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