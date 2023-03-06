График наземного транспорта Петербурга изменится 7 и 8 марта

В предпраздничный день городской и пригородный транспорт будет ходить по расписанию пятницы, а 8 марта – по воскресному графику.
График работы наземного транспорта Санкт-Петербурга поменяется 7 и 8 марта, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города.
Указывается, что завтра, 7 марта, городской транспорт, пригородные электропоезда и автобусы будут работать по обычному графику, несмотря на сокращенный рабочий день.
Однако 8 марта, в выходной в честь Международного женского дня, все виды транспорта в городе на Неве и его пригороде будут ходить согласно расписанию воскресенья.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Ветеран ВС США Дрейвен заявил, что Запад не остановится после завершения конфликта России и Украины
Представитель генсека ООН Дюжаррик: Гутерреш следит за выдачей виз прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке дипломатам
- #ЗАУГЛОМ СВО: об экономике конфликта с НАТО, царстве доллара в ЦБ и увеличении пенсий
- 21.12.22 16:19 Петербуржцы в новогоднюю ночь не смогут запускать фейерверки во дворах
- 21.12.22 14:32 Ветераны получат выплаты в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
- 21.12.22 13:05 Циклон «Франциска» заковал Петербург в ледяной панцирь
- 21.12.22 12:07 СК возбудил второе ледовое дело в Петербурге
- Telegram | (Подписаться) Политолог Светов: Если продлим зерновую сделку, нас обманут снова