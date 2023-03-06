График наземного транспорта Петербурга изменится 7 и 8 марта

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

Елена Соколова

Фото: canva.com

В предпраздничный день городской и пригородный транспорт будет ходить по расписанию пятницы, а 8 марта – по воскресному графику.

График работы наземного транспорта Санкт-Петербурга поменяется 7 и 8 марта, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города.

Указывается, что завтра, 7 марта, городской транспорт, пригородные электропоезда и автобусы будут работать по обычному графику, несмотря на сокращенный рабочий день.

Однако 8 марта, в выходной в честь Международного женского дня, все виды транспорта в городе на Неве и его пригороде будут ходить согласно расписанию воскресенья.