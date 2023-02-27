Врач Терентьева: Если человек подавился, задыхается, не в состоянии кашлять или говорить, то необходимо вызвать Скорую помощь

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Источник: RT

В беседе с RT врач-терапевт Екатерина Терентьева рассказала, как правильно оказать первую помощь человеку, который подавился.



По словам Екатерины Терентьевой, если человек подавился и откашливается - его дыхательные пути не перекрыты. Человек сможет избавиться от застрявшего предмета самостоятельно, помогать ему при помощи ударов по спине не нужно, такая попытка помочь может привести к тому, что застрявший предмет проскользнёт ещё глубже.

Если проблема с проглатыванием пищи возникла разово, скорее всего, это механическое ограничение, обусловленное слишком большим куском пищи, больше, чем размер просвета пищевода.

Если самостоятельно откашляться не получается, объяснила Екатерина Терентьева, в такой ситуации помощь необходима, нужно помочь пострадавшему принять более удобную позу: наклонить его вперёд и вниз, проследить, чтобы человек сделал медленный аккуратный вдох и резкий выдох, вызывая откашливание.

Если человек задыхается, не в состоянии кашлять или говорить — это означает, что инородное тело попало в дыхательные пути, в гортань, трахею или главные бронхи, в этом случае нужно срочно вызвать бригаду скорой помощи.

Нужно попытаться самостоятельно помочь пострадавшему до приезда Скорой помощи.

«Для этого применяется метод Геймлиха — толчки руками: обхватите пострадавшего двумя руками сзади — положите обе руки между пупком и нижней частью рёбер, сожмите одну руку в кулак, положите на живот, обхватите её сверху второй рукой, резко согнув обе руки в локтях, нажмите кулаком на живот пострадавшего. Обычно достаточно четырёх-пяти таких быстро повторяющихся движений», — пояснила врач.

Если вы сами попали в такую ситуацию, необходимо начать кашлять как можно интенсивнее.

Врач уточняет, что если возможность посмотреть в зеркало, то нужно этим воспользоваться. Если будет видно в гортани инородное тело, то нужно аккуратно попробовать извлечь его, но осторожно, чтобы не протолкнуть внутрь.

Екатерина Терентьева объяснила, если проблема с проглатыванием пищи случаются часто, то необходимо обратиться к врачу и пройти обследование, так как такие проблемы могут быть симптомом множества заболеваний, в том числе при неврологических расстройствах, травмах головного мозга, инсультах.

Риск аспирации инородных тел в виде частей пищи, когда происходит попадание пищи в дыхательные пути вместо пищевода, повышает ношение неудобных зубных протезов или неправильная фиксация съемных протезов, анатомические дефекты полости рта.





