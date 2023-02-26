Петрозаводск обошел Петербург в рейтинге городов с самой высокой культурой

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Елена Соколова

Фото: canva.com

Отметим, что Северная столица РФ оказалась лишь на 13-м месте в списке, и в этом, во многом, виноваты жители города.

Санкт-Петербург занял всего лишь 13-ю строчку в рейтинге городов России с самой высокой культурой. Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что Высшая школа экономики провела исследование, в котором выяснила, в каких городах страны самый высокий культурный капитал. Согласно полученным результатам, Северная столица РФ оказалась на 13-ом месте, а Москва и вовсе на 28-ом.

Рейтинг составлялся не столько по наличию и разнообразию культурных объектов города, сколько по частоте и желанию населения посещать их в целях развития.

Самыми культурными городами РФ стали Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск и Вологда. У местных жителей из указанных населенных пунктов есть больше шансов для культурного роста. Авторы работы связывают это с тем, что у них больше свободного времени.