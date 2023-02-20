В Петербурге начали ходить автобусы, которые запустили из-за капремонта «Ладожской» станции метро

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20 февраля 2023, 19:47

Фото: canva.com

От площади Александра Невского будут ходить автобусы №24М и №27М. У них будет такой же маршрут, как у привычных петербуржцам маршрутов №24 и №27, только на обратном пути автобусы не будут останавливаются у станции метро «Новочеркасская».

С понедельника, 20 февраля в Санкт-Петербурге начали курсировать автобусы №24М и №27М, которые облегчат передвижение горожан в период закрытия станции метро «Ладожская» на капитальный ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Красногвардейского района Северной столицы.

Станцию закроют четвёртого марта, а автобусы запустили раньше срока, чтобы петербуржцы привыкали к новым маршрутам передвижения и к моменту закрытия уже продумали, как будут добираться до мест назначения.

Автобусы будут ходить в будние дни с 6 до 10 часов утра и с 16 до 20 часов вечера.