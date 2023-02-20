В России за сутки выявили 12 076 случаев заражения COVID-19

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20 февраля 2023, 11:13

тесты на COVID-19, unsplash.com/photos/ruuCTOhkdVc

За минувшие сутки в России зарегистрировали 12 076 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации были госпитализированы 639 человек, что на 20% меньше, чем днем ранее.

В оперштабе отметили, что за вышеуказанный период в стране скончались 30 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки в России 8 398 человек, что на 9,9% меньше в сравнении с показателями воскресенья, 19 февраля.