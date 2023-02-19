В России за сутки выявили 14 233 случая заражения COVID-19

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19 февраля 2023, 11:41

ПЦР-тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

В России за минувшие сутки зарегистрировали 14 233 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Количество госпитализаций на территории Российской Федерации за прошедшие 24 часа составило 799 и снизилось на 46,9% в сравнении с предшествующими сутками.

В оперштабе уточнили, что за вышеуказанный период в стране скончались 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки в России 9 316 человек, что на 18,6% меньше в сравнении с показателями субботы, 18 февраля.