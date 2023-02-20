Советник Пушилина Гагин: войска Украины «вцепились» в город Артемовск, потому что другие населенные пункты плохо укреплены

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20 февраля 2023, 07:59 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины «вцепились» в город Артемовск (украинское название — Бахмут) по причине того, что другие населенные пункты плохо укреплены. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Ян Гагин, советник врио руководителя Донецкой народной республики Дениса Пушилина.



«ВСУ "вцепились" в Артемовск, потому что другие населенные пункты плохо укреплены», — процитирован Гагин в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее, министерство обороны РФ опровергло сведения об увольнении офицеров Народных милиций республик Донбасса после их вхождения в состав российской армии.