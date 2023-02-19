Минобороны РФ опровергло информацию об увольнении офицеров НМ республик Донбасса после их вхождения в состав армии России

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19 февраля 2023, 17:30

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российское министерство обороны опровергло информацию об увольнении офицеров Народных милиций республик Донбасса после их вхождения в состав армии РФ. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале ведомства.

«В Минобороны России опровергли сообщения отдельных источников о якобы увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав российских вооруженных сил», — отмечается в процитированном заявлении.

В МО указали на то, что ни одного приказа об увольнении военных ДНР и ЛНР, перешедших на службу в российскую армию, не существует и не издавалось.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, член Политбюро КПК Ван И в ходе встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил о том, что Пекин не желает затягивания и разрастания кризиса, связанного с бывшей советской республикой.