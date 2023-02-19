Член Политбюро КПК Ван И на встрече с Кулебой заявил, что Китай не хочет затягивания и разрастания украинского кризиса

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19 февраля 2023, 16:17

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Sven Hoppe / globallookpress.com

Член Политбюро Коммунистической партии Китая Ван И в ходе встречи с руководителем внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой сделал заявление о том, что Пекин не хочет затягивания и разрастания кризиса, связанного с бывшей советской республикой. Об этом информирует РИА Новости.

«Китай не желает затягивания и разрастания украинского кризиса, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с Кулебой», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 февраля уделит особое внимание темам, связанным с СВО.