Врач Кашух: протеиновые батончики являются источником питательных веществ, но в их составе много сахара

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19 февраля 2023, 15:55 Источник: RT

В беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о протеиновых батончиках, пользе и вреде их употребления.



Она заявила, что большинство людей не испытывают дефицита белка в рационе, который должен составлять до 15% от суточного рациона, или 0,8 грамм на 1 кг веса тела в сутки.



«Белки, или протеины, — питательные вещества, которые нужны организму каждый день. Они поддерживают силу мышц, обеспечивают рост тканей, упругость кожи. Множество обменных процессов в организме не может протекать без участия белков».

Собеседница RT заявила, что протеиновые батончики — хороший источник питательных веществ, но постоянный избыток белка в рационе наносит вред почкам и печени, поэтому «не стоит бездумно налегать на протеиновые батончики. Консультация грамотного специалиста — диетолога, спортивного врача — поможет оценить их необходимость».

«Если человек ест много протеиновых батончиков, здоровье он не улучшит. Кроме того, в состав батончиков часто входит много сахара. В результате мы получаем десерт, который ненамного полезнее обычной конфеты», — предупредила она.

Протеины могут быть аллергенами, поэтому употребление батончиков детям с аллергией нужно с осторожностью.



