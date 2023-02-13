Orange group хочет продать ряд объектов в Петербурге за 2,2 млрд рублей

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

13 февраля 2023, 19:11

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

Компания «избавляется» от недвижимости в Северной столице РФ, так как намерена бросить все силы и средства на развитие бизнеса в ОАЭ.

Компания Orange group выставила на продажу в Санкт-Петербурге ТЦ Zebra и дом на улице Марата, 6. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что за торговый центр площадью 7,4 тысяч м2 хотят выручить 950 млн рублей. Дом на улице Марата хоть и построен в далеком 1877 году, памятником архитектуры не является. На сегодняшний день он арендован клиникой «Медси». За него Orange group хочет получить 1,3 млрд рублей.

Как сообщили представители компании, они стали «избавляться» от объектов в связи с тем, что взяли направление в сторону увеличения валютного портфеля активов за рубежом. Известно, что в прошлом году Orange group открыла новый инвестиционный центр в Объединенных Арабских Эмиратах и зарегистрировала там компанию «Orange Life Дубай».

Также в компании намерены уделить больше внимания развитию отелей – сейчас ей принадлежат три работающих гостиницы, ещё четыре строятся.