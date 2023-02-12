В Петербурге жена напала с ножом на свекровь

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12 февраля 2023, 16:58

Фото: Canva

Словесный конфликт перерос в поножовщину. 70-лентюю женщину пришлось госпитализировать.

Накануне, в субботу, 40-летний житель города Ломоносов обратился в правоохранительные органы с информацией об инциденте, произошедшем у него дома. Жена обратившегося напала на свекровь с ножом в руках. Подробности рассказывает Пертроград.ру.

Прибывшие на указанный мужчиной адрес сотрудники МВД обнаружили 70-летнюю женщину с ножевым ранением, которой требовалась госпитализация. Позднее правоохранители нашли и задержали 33-летнюю подозреваемую.

В ходе допроса выяснилось, что члены семьи вместе выпивали. Во время застолья между свекровью и женой вспыхнул словесный конфликт. Женщина не выдержала, взяла нож и напала на мать своего мужа. Сейчас пострадавшая госпитализирована.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.