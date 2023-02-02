Девять сантиметров снега выпало в Петербурге

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

2 февраля 2023, 17:16 Елена Соколова

Фото: canva.com

Первый день февраля выдался особенно снежным.

В первые сутки февраля в Санкт-Петербурге выпало около девяти сантиметров снега. Об этом сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Во второй день февраля небольшие сугробы остались на том же уровне, при этом в прогнозах на четверг осадки в виде снега всё ещё значатся.

Синоптик отмечает, что в ближайшую неделю снег продолжит идти. Снежный покров не будет таять из-за лёгкого мороза, который в Северной столице сейчас держится в пределах от нуля до пяти градусов мороза. Совсем скоро морозы усилятся до пяти-десяти ниже нуля.

Отметим, что январь этого года был аномально тёплым. Средняя температура около двух с половиной градусов мороза была только 14 лет назад.