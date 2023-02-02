В аптеках Петербурга закончились лекарства

Дефицит некоторых медикаментов объяснили низким спросом на их покупку.
Жители Санкт-Петербурга все чаще стали жаловаться на то, что не могут достать некоторые лекарства в аптеках города. Об этом сообщают местные СМИ.
Люди не могут приобрести препараты «Нурофен», «Амоксиклав», «Супракс», а также из продажи пропали средство для профилактики приступов стенокардии «Тридукард» и лекарство от онкологии.
Антибиотики не смогли найти в крупных аптеках города и 47-го региона – в Ленобласти. В свою очередь, фармацевты объяснили их отсутствие сезонным спросом на антивирусные и антибактериальные таблетки.
«Тамоксифен» и «Тридукард» перестали завозить в город из-за того, что препараты потеряли свою актуальность и на них больше нет спроса.
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