В аптеках Петербурга закончились лекарства

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

2 февраля 2023, 16:50 Елена Соколова

Фото: canva.com

Дефицит некоторых медикаментов объяснили низким спросом на их покупку.

Жители Санкт-Петербурга все чаще стали жаловаться на то, что не могут достать некоторые лекарства в аптеках города. Об этом сообщают местные СМИ.

Люди не могут приобрести препараты «Нурофен», «Амоксиклав», «Супракс», а также из продажи пропали средство для профилактики приступов стенокардии «Тридукард» и лекарство от онкологии.

Антибиотики не смогли найти в крупных аптеках города и 47-го региона – в Ленобласти. В свою очередь, фармацевты объяснили их отсутствие сезонным спросом на антивирусные и антибактериальные таблетки.

«Тамоксифен» и «Тридукард» перестали завозить в город из-за того, что препараты потеряли свою актуальность и на них больше нет спроса.