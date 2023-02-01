Скончался заслуженный строитель РФ Эрнст Воронин

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1 февраля 2023, 10:15

Эрнст Воронин. Фото: «Союз строителей Омской области»

Об этом сообщили в пресс-службе РООР «Союз строителей Омской области». Воронин скончался на 86-м году жизни.

Эрнст Иннокентьевич родился в 1937 году. В 1960 году начал работать мастером цеха металлоконструкций треста«Казметаллургстрой». В 1963 году трудился инженером ПТО на тресте «Сибнефтехиммонтаж».

С 1975 по 1981 годы был на посту инструктора отдела строительства Омского обкома партии. В 1987-1999 годы руководил кооперативно-государственным объединением «Омскагропромстрой».

Под руководством Воронина в сельской местности было построено более 600 тыс. кв. м. жилья, 125 школ, 96 детсадов, 38 домов культуры и два училища.

Прощание с заслуженным строителем России Эрнстом Иннокентьевичем Ворониным состоится завтра, 2 февраля, с 13.00 до 14.00 по адресу: Омск, ул. Партизанская, 20.