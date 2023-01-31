Путин поручил до 1 мая доложить о возможности создания центров помощи людям в трудных жизненных ситуациях

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31 января 2023, 19:28 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, The Kremlin Moscow

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 мая доложить о возможности создания на базе социально ориентированных НКО и госучреждений центров помощи гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Глава государства получил правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов страны рассмотреть возможность создания вышеуказанных центров.

Доклад должен быть представлен до 1 мая текущего года. Российский премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России назначены ответственными.