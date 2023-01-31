Путин поручил до 1 декабря утвердить Стратегию реализации молодежной политики на период до 2030 года

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31 января 2023, 18:00 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, The Kremlin Moscow

Глава РФ Владимир Путин во вторник дал поручение утвердить до 1 декабря Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года, разработанную с учетом Стратегии национальной безопасности.

Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению "Молодежная политика" разработать Стратегию реализации молодежной политики на период до 2030 года, учитывая положения Стратегии нацбезопасности и национальных целей развития страны на вышеуказанный период, а также утвердить указанную стратегию.

Глава кабинета министров Михаил Мишустин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов названы ответственными за исполнение.