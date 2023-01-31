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Аргументы Недели → Общество 13+

Суд разберется почему автобус наехал на пассажиров

, 12:30 Источник: Аргументы недели-Крым

Суд разберется почему автобус наехал на пассажиров

Водитель междугороднего транспортного средства при подъезде к посадочной платформе в Феодосии проскочил ограничитель.

Прокуратура Крыма считает вину водителя доказанной и передала дело в суд, где будет выступать стороной обвинения.

Подъезжая к посадочной платформе Феодосийского автовокзала, водитель допустил наезд передними колесами на ограничительный бордюр и двигаясь дальше наехал на пассажиров. Скорее всего причиной стал отказ тормозов, но удастся ли это доказать в суде водителю и тем самым избежать наказания станет известно позже.  

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