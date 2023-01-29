Диетолог Гинзбург: некоторые продукты питания провоцируют воспаление тканей, вследствие чего может возникнуть рак

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29 января 2023, 23:13 Источник: Вечерняя Москва

Olga Sokolova / globallookpress.com

Злокачественные новообразования могут возникнуть вследствие тканевого воспаления, при котором в организме появляются вещества, стимулирующие рост сосудов и размножение опасных клеток. Об этом во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Согласно словам специалиста, к воспалению тканей может привести ряд употребляемых в пищу продуктов, от частого применения которых стоит отказаться.

Среди таких продуктов питания эксперт отметил сахар и сахаросодержащие, к которым относятся торты, конфеты или булочки. Также, по мнению врача, спровоцировать появления рака могут продукты глубокой переработки мяса и трансжиры.