Фестиваль «Радуга» сменил название из-за закона о ЛГБТ

Мероприятие временно носит название «Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева».
Руководитель театрального фестиваля в Санкт-Петербурге Светлана Лавренцова заявила о смене названия «Радуга» в связи с принятым законом о запрете распространения пропаганды однополых отношений, педофилии и смены пола.
«Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали – на опережение поменять название или временно его убрать», – рассказала Лавренцова.
На сегодняшний день официальное название фестиваля – «Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева». Однако в скором времени оно может измениться.
Напомним, что 24 ноября 2022 года Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, а 5 декабря он был подписан президентом России Владимиром Путиным.
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