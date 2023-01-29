Фестиваль «Радуга» сменил название из-за закона о ЛГБТ

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

29 января 2023, 15:28 Елена Соколова

Фото: tyuz-spb.ru

Мероприятие временно носит название «Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева».

Руководитель театрального фестиваля в Санкт-Петербурге Светлана Лавренцова заявила о смене названия «Радуга» в связи с принятым законом о запрете распространения пропаганды однополых отношений, педофилии и смены пола.

«Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали – на опережение поменять название или временно его убрать», – рассказала Лавренцова.

На сегодняшний день официальное название фестиваля – «Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева». Однако в скором времени оно может измениться.

Напомним, что 24 ноября 2022 года Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, а 5 декабря он был подписан президентом России Владимиром Путиным.