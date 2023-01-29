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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

Фестиваль «Радуга» сменил название из-за закона о ЛГБТ

, 15:28

Фестиваль «Радуга» сменил название из-за закона о ЛГБТ
Фото: tyuz-spb.ru

Мероприятие временно носит название «Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева».
Руководитель театрального фестиваля в Санкт-Петербурге Светлана Лавренцова заявила о смене названия «Радуга» в связи с принятым законом о запрете распространения пропаганды однополых отношений, педофилии и смены пола.
«Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали – на опережение поменять название или временно его убрать», – рассказала Лавренцова.
На сегодняшний день официальное название фестиваля – «Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева». Однако в скором времени оно может измениться.
Напомним, что 24 ноября 2022 года Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, а 5 декабря он был подписан президентом России Владимиром Путиным.

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