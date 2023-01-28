Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Губернатор Петербурга рассказал горожанам об уборке города в прямом эфире

, 21:28

Губернатор Петербурга рассказал горожанам об уборке города в прямом эфире
Фото: gov.spb

Сегодняшняя прямая линия с градоначальником стала первой в этом году.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 28 января провел тематическую прямую линию, на которой ответил на интересующие горожан вопросы, заданные заранее в социальных сетях. Об этом сообщают местные СМИ.
Отметим, что прямая линия стала первой в 2023 году. Подготовка к ней велась на протяжении всего месяца. Заранее было анонсировано, что градоначальник собирается ответить на реальные вопросы петербуржцев. Их можно было присылать прямо в личные сообщения Беглова в социальных сетях, оставлять под постами градоначальника в соцсети «Вконтакте» или продиктовать оператору колл-центра.
В совокупности удалось выявить самый актуальный вопрос, беспокоящий горожан. Он касается уборки улиц Петербурга. Губернатор рассказал, как будут бороться с гололедицей и снежными горами на газонах.
Прямая линия прошла в 16:00 на странице Александра Беглова в социальной сети «ВКонтакте» и в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram