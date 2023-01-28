Губернатор Петербурга рассказал горожанам об уборке города в прямом эфире

Сегодняшняя прямая линия с градоначальником стала первой в этом году.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 28 января провел тематическую прямую линию, на которой ответил на интересующие горожан вопросы, заданные заранее в социальных сетях. Об этом сообщают местные СМИ.
Отметим, что прямая линия стала первой в 2023 году. Подготовка к ней велась на протяжении всего месяца. Заранее было анонсировано, что градоначальник собирается ответить на реальные вопросы петербуржцев. Их можно было присылать прямо в личные сообщения Беглова в социальных сетях, оставлять под постами градоначальника в соцсети «Вконтакте» или продиктовать оператору колл-центра.
В совокупности удалось выявить самый актуальный вопрос, беспокоящий горожан. Он касается уборки улиц Петербурга. Губернатор рассказал, как будут бороться с гололедицей и снежными горами на газонах.
Прямая линия прошла в 16:00 на странице Александра Беглова в социальной сети «ВКонтакте» и в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».
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