Лидер группы Little Big Илья Прусикин признан иностранным агентом

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27 января 2023, 21:29 Источник: Минюст РФ

Группа Little Big. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Министерство юстиции РФ в пятницу включило в реестр иностранных агентов лидера группы Little Big Илью Прусикина. Это следует из документа, размещенного на сайте ведомства.

Кроме него, в список иноагентов попали феминистка Дарья Серенко, правозащитник Рафис Кашапов, официальный представитель Далай-ламы в России Эрдни Омбадыков, журналистка Фидель Агумава.

Также в реестр внесены две организации — Фонд цифровых прав «Роскомсвобода», и ООО «Философия ненасилия».

Российская рейв-группа Little Big в 2021 году должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение», который не состоялся из-за пандемии. После начала спецоперации Прусикин высказался против нее. Летом музыканты группы покинули Россию, теперь она базируется в США. В прошлую в пятницу в список иноагентов попала певица Монеточка.