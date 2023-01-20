Певица Монеточка и основатель Gulagu.net Владимир Осечкин внесены в список иностранных агентов

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) пополнила в пятницу реестр иностранных агентов, который ведет министерство юстиции РФ.
Кроме нее, иноагентами признаны основатель проекта Gulagu.net, защищающего права заключенных, Владимир Осечкин, видеоблогер Антон Пикули (Антон Устимов), политический и общественный деятель из Карачаево-Черкесии Ибрагим Яганов, депутат Московской городской думы Дарья Беседина и блогер Вадим Харченко.
В реестр также внесен новосибирский проект для трансгендерных людей T9 NSK.
Неделю назад иностранными агентами были признаны актер Артур Смольянинов и музыкальный критик Артемий Троицкий.