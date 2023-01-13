Артур Смольянинов и Артемий Троицкий включены в реестр иностранных агентов

Актер Артур Смольянинов и музыкальный критик Артемий Троицкий пополнили список иностранных агентов. Обновленный реестр опубликован в пятницу на сайте министерства юстиции РФ.
Кроме них, иностранными агентами признаны экс-координатор штаба Навального* в Перми Сергей Ухов, бывший священник Сергей Кирсанов, журналист и блогер Александр Шелест, юрист Анатолий Фурсов.
Также в список внесено ООО «ТЕНЕС», учрежденное Михалом Зыгарем, которой ранее был признан иноагентом.
Как сообщалось, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 9 января поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова из-за его высказываний о России.
*экстремистская организация