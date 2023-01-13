Артур Смольянинов и Артемий Троицкий включены в реестр иностранных агентов

Аргументы Недели → Общество 13+

13 января 2023, 21:45 Источник: Минюст РФ

Актер Артур Смольянинов. Фото: Photoagency Interpress/globallook.com

Актер Артур Смольянинов и музыкальный критик Артемий Троицкий пополнили список иностранных агентов. Обновленный реестр опубликован в пятницу на сайте министерства юстиции РФ.

Кроме них, иностранными агентами признаны экс-координатор штаба Навального* в Перми Сергей Ухов, бывший священник Сергей Кирсанов, журналист и блогер Александр Шелест, юрист Анатолий Фурсов.

Также в список внесено ООО «ТЕНЕС», учрежденное Михалом Зыгарем, которой ранее был признан иноагентом.

Как сообщалось, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 9 января поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова из-за его высказываний о России.

*экстремистская организация