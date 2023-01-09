Председатель СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за высказываний актера Смольянинова против России

Аргументы Недели → Политика 13+

9 января 2023, 15:18

Артур Смольянинов, фото: Anvar Galeev/globallookpress.com

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении покинувшего Россию актера Артура Смольянинова из-за его высказываний.

По какой статье возбуждено дело, не уточняется. Как установил, «в интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России».

Артур Смольянинов покинул Россию. Находясь за границей, артист, снимавшейся в фильме «9 рота», в интервью признанному иноагентом журналисту Кириллу Мартынову заявил, что «ничего, кроме ненависти к людям с той стороны фронта» он не испытывает, ему «наплевать, в какой форме останется Россия», безразлично «развалится она, не развалится», даже если страна превратится в «радиоактивный пепел».

Артур Смольянинов также отметил, что может воевать на стороне Украины и если придется, будет стрелять в своего коллегу, находящегося сейчас на фронте Сослана Фидарова.



Фидаров - участник спецоперации России на Украине, ответил, что Смольянинов никогда не будет в него стрелять, так как не пойдет защищать Украину.

«По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь... Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет», - заявил Фидаров.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела в отношении актера, - сообщает Коммерсантъ.

В октябре 2022 года Смольянинова уже штрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Станислав Садальский осудил высказывания актера Артура Смольянинова, которые, как считает СКР, были направлены против России.