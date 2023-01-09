Депутат Хамзаев выразил мнение, что антироссийские высказывания актера Смольянинова подпадают под статью об экстремизме

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что высказывания актера Артура Смольянинова способны подпасть под уголовные статьи о нарушении территориальной целостности РФ, а также об экстремизме.
Ранее сегодня глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова после ряда антироссийских заявлений артиста.
Султан Хамзаев выразил мнение, что сказанное актером подпадает под статьи 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", а также 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
Смольянинов ранее заявил, что ему "наплевать" на Россию, даже если от нее останется одна область.