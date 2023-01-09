Депутат Хамзаев выразил мнение, что антироссийские высказывания актера Смольянинова подпадают под статью об экстремизме

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9 января 2023, 12:13 Источник: РИА "Новости"

Артур Смольянинов, Natalia Shakhanova/Global Look Press

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что высказывания актера Артура Смольянинова способны подпасть под уголовные статьи о нарушении территориальной целостности РФ, а также об экстремизме.

Ранее сегодня глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова после ряда антироссийских заявлений артиста.

Султан Хамзаев выразил мнение, что сказанное актером подпадает под статьи 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", а также 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Смольянинов ранее заявил, что ему "наплевать" на Россию, даже если от нее останется одна область.